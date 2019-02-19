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Беларусь оказалась в четвертой десятке лучших стран для женщин
20.02.2019 17:42 — Разное | Ежедневник
https://belsat.eu
В мировом рейтинге лучших стран для женщин «Best Countries for Women 2019» Беларусь заняла 48-е место из 80 государств.
Рейтинг был составлен американским журналом US News & World Report на основе опроса, в котором в этот раз приняли участие больше 9 тысяч женщин из 80 стран мира.
Им было предложено оценить свою жизнь в 5 сферах: здравоохранение, образование, трудоустройство, карьера и участие в политической жизни. Во всех этих сферах женщины должны были сравнить свои возможности с возможностями мужчин в собственной стране.
В результате опроса лучшей страной для женщин была названа Швеция. В первую пятерку также вошли Дания, Канада, Норвегия и Голландия, пишет
У стран, соседствующих с Беларусью, в данном рейтинге в основном оказались позиции лучше. Так Польша в индексе «Best Countries for Women 2019» заняла 22-ю позицию, Латвия – 29-ю, Литва – 34-ю, а Россия – 37-ю. Хуже показатели в списке из соседних государств оказались лишь у Украины, которая расположилась на 66-м месте.
Отметим, что, к примеру, в 2017 году Беларусь в данном рейтинге занимала 36-ю строчку.
В рейтинге лучших стран мира по версии американского издания US News & World Report в 2019 году Беларусь заняла 72-е место из 80-ти.
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В мировом рейтинге лучших стран для женщин «Best Countries for Women 2019» Беларусь заняла 48-е место из 80 государств.
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