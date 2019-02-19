ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь оказалась в четвертой десятке лучших стран для женщин

20.02.2019 17:42 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь оказалась в четвертой десятке лучших стран для женщин

https://belsat.eu

В мировом рейтинге лучших стран для женщин «Best Countries for Women 2019» Беларусь заняла 48-е место из 80 государств.

Рейтинг был составлен американским журналом US News & World Report на основе опроса, в котором в этот раз приняли участие больше 9 тысяч женщин из 80 стран мира.

Им было предложено оценить свою жизнь в 5 сферах: здравоохранение, образование, трудоустройство, карьера и участие в политической жизни. Во всех этих сферах женщины должны были сравнить свои возможности с возможностями мужчин в собственной стране.

В результате опроса лучшей страной для женщин была названа Швеция. В первую пятерку также вошли Дания, Канада, Норвегия и Голландия, пишет Thinktanks.by.

У стран, соседствующих с Беларусью, в данном рейтинге в основном оказались позиции лучше. Так Польша в индексе «Best Countries for Women 2019» заняла 22-ю позицию, Латвия – 29-ю, Литва – 34-ю, а Россия – 37-ю. Хуже показатели в списке из соседних государств оказались лишь у Украины, которая расположилась на 66-м месте.

Отметим, что, к примеру, в 2017 году Беларусь в данном рейтинге занимала 36-ю строчку.

В рейтинге лучших стран мира по версии американского издания US News & World Report в 2019 году Беларусь заняла 72-е место из 80-ти.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мировом рейтинге лучших стран для женщин «Best Countries for Women 2019» Беларусь заняла 48-е место из 80 государств.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ежедневный обзор: 21.02.2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика