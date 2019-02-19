«Хотелось встать и уйти!». Когда по закону можно не оплачивать счет в ресторане или кафе

«Зашли с подругой в ресторан пообедать. Обслуживали нас час! Еще и еда была невкусной», — рассказывает минчанка Александра. К сожалению, в белорусских заведениях такое случается, что меню несут 15 минут, а про счет официанту нужно напоминать несколько раз. Менеджер одного из минских ресторанов говорит, что в заведениях общественного питания существуют стандарты обслуживания, в том числе и по времени, однако придерживаться их не всегда получается, часто по объективным причинам.

FINANCE.TUT.BY узнал, сколько же должны нести горячее в ресторане и когда за блюдо можно не платить.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Зашли с подругой в ресторан пообедать — там можно заказать бизнес-ланч и, как мы планировали, быстро поесть. Но что-то пошло не так. Официанта, который примет у нас заказ, ждали больше 10 минут. Потом заказ 15 минут, причем тарелку с супом принесли только моей подруге. Мне лазанью пришлось еще минут 10 ждать, — рассказывает минчанка Александра. — Хотелось просто встать и уйти. А потом нужно было ждать моей подруге, пока я не съем. В довершение ко всему нам еще и счет несли 15 минут.

В итоге «быстрый обед» вылился для девушек в час времени.

— Про качество еды — это отдельный разговор. Не знаю как суп у подруги, но лазанья была отвратительной! — возмущается Александра. — Вместо фарша внутри было какое-то непонятное пюре, а соуса бешамель и сыра в ней я вообще не нашла. Существуют ли какие-то стандарты по времени обслуживания в кафе и ресторанах? И законно ли не заплатить за невкусную еду?

«У официанта есть 3−5 минут, чтобы подать гостям меню»

Оказалось, что регламенты по обслуживанию все-таки существуют, но на законодательном уровне они не прописаны. Просто заведения стараются их придерживаться.

— Существуют стандарты обслуживания в заведениях общественного питания, в том числе и по времени подачи меню, заказа и так далее. Так сказать комфортное время ожидания до получения заказа, — говорит менеджер одного из минских ресторанов Ирина. — Все зависит от класса заведения. Если это дорогой ресторан, где готовят сложные блюда с нуля, то нужно быть готовым к тому, что придется подождать 40−60 минут. В кафе или ресторане среднего ценового сегмента время ожидания может составить 20 — 40 минут. Если вы пришли в пиццерию, приготовление заказа должно занимать в идеале 10 - 15 минут. В кофейне достаточное время для обслуживания 3−5 минут, в сетевом фаст-фуде — от 1 до 5 минут.

Сколько же клиент может спокойно ожидать обслуживания сидя за столиком?

— Когда посетители уже разместились за столиком, у официанта есть 3−5 минут, чтобы подать гостям меню. Затем минут 5, чтобы подать напитки. Салаты или закуски гости могут ожидать 10−15 минут. Первое после салата — до 10 минут. Ожидание основного блюда после первого, на мой взгляд, не должно быть больше 20 минут — это после подачи первого.

Если гость заказал только кофе и десерт, то заказ, по мнению Ирины, должны принести в течение 10−15 минут.

— Конечно все это в идеале. Засекать время по часам, ориентируясь на эти стандарты, нельзя. Ведь еду могут подать как быстрее, так и с небольшой задержкой. К примеру, если пришла большая компания, на приготовление понадобится немного больше времени. В часы пик тоже могут быть заминки из-за большого потока гостей.

Что же касается подачи блюд из обеденного меню, Ирина говорит, что гость «не должен» находиться в зале больше получаса. В смысле не по своей инициативе.

— Обеденное меню — это те блюда, которые уже готовы к приходу гостей. То есть еду нужно только положить в тарелку и подать. Поэтому ожидание даже в 15 минут — это много. Такое же правило действует и с завтраками. Только здесь время экономится за счет простоты блюд, которые предложены в меню.

Менеджер говорит, блюда тем, кто пришел не один, обязательно должны подавать заказы одновременно.

Некоторые белорусские заведения, по мнению Ирины, действительно грешат плохим и медленным обслуживанием. В таких случаях можно обратиться к администратору заведения с просьбой ускорить процесс подачи, а иногда даже оставить запись в книге жалоб.

— Но чаще всего заведения стремятся уладить конфликт, как-то компенсировать гостю неудобства, даже если его претензии не обоснованные, а такое тоже бывает часто. В качестве компенсации гостя могут угостить кофе, предложить бесплатный десерт или сделать скидку. Случается, что люди уходят из заведения, не заплатив по каким-то причинам.

«Не платить, если блюдо оказалось невкусным, нельзя»

Юрист Иван Райкевич обращает внимание, что про промежуток времени, за которое гостю должны подать еду, в законах ничего не написано.

— Однако по Гражданскому кодексу, в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Фактически, когда между гостем и заведением достигнута договоренность относительно того, что вы будете покупать, то должны быть оговорены и все условия, которые клиент считает существенными. То есть можно уточнить время приготовления блюда, и при несоблюдении этих условий, допустимо потребовать соразмерного уменьшения цены заказа.

А есть ли такие случаи, когда за заказ в ресторане или кафе можно не заплатить по закону? К примеру, если еда оказалась невкусной или ее долго несли.

— Не платить, если блюдо оказалось невкусным, нельзя, — говорит Иван Райкевич. — Законодательство не может дать потребителю такое право просто потому, что вкус — это одно из пяти человеческих чувств, которое является строго индивидуальным. Кто-то обожает обжаренный лук с мясом, а кто-то его на дух не переносит. Другое дело, если в блюде содержатся или не содержатся ингредиенты, заявленные в меню.

Согласно постановлению Совмина, продавец обязан своевременно довести до сведения покупателя необходимую и достоверную информацию о товарах и их производителях, о продукции общественного питания, предусмотренную нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.

— Эта информация должна содержать наименование товара, в данном случае продукции общественного питания, сведения об основных потребительских свойствах, цену и другую, — перечисляет юрист. — Более того, в законе о защите прав потребителей предусматривается обязанность продавца при оказании потребителю услуг общественного питания по его требованию предоставлять информацию о составе пищевых продуктов, блюд, кулинарных изделий, указанных в меню, способах их кулинарной обработки.

«Если гостю принесли блюдо, состав которого не соответствует указанному в меню, он в праве не оплачивать такое блюдо. Потому что фактически оно некачественное, ибо не соответствует заявленным качественным характеристикам», поясняет юрист.

— То же самое касается и подгорелого или недожаренного блюда. Существуют нормы приготовления продуктов, технологические карты. И если блюдо приготовлено с нарушением — недоваренное, недожаренное или наоборот — горелое, такое блюдо считается некачественным и оплате не подлежит, — говорит Иван Райкевич.

Еще одно нарушение, которое встречается в общепитах различного уровня, — это меньший вес блюда, чем заявлен в меню. Важно помнить, что там отражается вес готового блюда.

— Если обнаружен недовес, это не только нарушение прав потребителей, но и административное правонарушение, так называемый в народе — «обвес». Ответственность за данное нарушение предусмотрена статьей 12.16 Административного кодекса. Ну, а если по какой-то причине в тарелке оказались просроченные продукты — это пункт 2 статьи 12.17. Такое нарушение влечет за собой штраф на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо до 500 базовых величин (12 750 рублей), — рассказывает юрист.

Что касается посторонних предметов в блюде — это говорит о некачественном приготовлении блюда и гость вправе рассчитывать на уменьшение его стоимости либо замену на новое.

Если в кафе или ресторане произошел какой-то конфликт, по мнению юриста, его нужно попытаться решить миром, советует юрист. Обычно заведения дорожат клиентами и стараются загладить свою вину. Но если представители заведения никак не реагируют на устные замечания, можно сделать письменное.

— Необходимо оставить запись о произошедшем в книге замечаний и предложений. По возможности зафиксировать нарушение свидетельскими показаниями или сфотографировав его, — рекомендует Иван Райкевич. — Недостатки, указанные в книге замечаний и предложений, должны быть устранены незамедлительно. В зависимости от конкретного требования потребителя так же установлены максимальные сроки удовлетворения его требований. К примеру, возврат денег за некачественное блюдо происходит незамедлительно, а если сразу это сделать невозможно — в срок до 7 дней. Если нужна экспертиза, то срок продлевается до 14 дней — такое может быть если возник спор о использовании просроченных продуктов.

Если на жалобы заведение не реагирует, на обращения не отвечает, юрист говорит, что можно обратиться в местный исполнительный комитет.