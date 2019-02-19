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В рейтинге стран для женщин Беларусь оказалась между Перу и Малайзией

20.02.2019 17:15 — Разное | KYKY  
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Американское издание US News & World Report опубликовало рейтинг стран, в которых права женщин соблюдаются лучше, чем где бы то ни было. Вас это удивит, но Беларусь вошла в этот список.

Как составлялся рейтинг

Для того, чтобы подготовить рейтинг, журнал опросил более девяти тысяч женщин из разных стран мира. Они оценивали реалии, в которых они живут, по таким принципам:

•    забота о правах человека;
•    гендерное равенство;
•    равенство доходов;
•    прогресс;
•    безопасность.

Что по итогам рейтинга

По итогам опроса на первом месте из 80 оказалась Швеция, в прошлом году она была на втором месте. Следом за ней – Дания, которая, напротив, в 2018-ом занимала нынешнюю позицию Швеции: страны поменялись местами. Первую пятерку стран замыкают Канада, Норвегия и Нидерланды.

Беларусь оказалась в списке сразу после Перу, на 48-ом месте (но не по значению). Она опустилась на десять строчек: по прошлогодним результатам, когда наша страна заняла 38-ое место, дела обстояли более обнадеживающе. За ней свои позиции заняли Малайзия, Южная Африка, Коста Рика и другие.



Отметим, что Россия расположилась на 37-ом месте, Украина – на 66-ом, Польша – на 22-ом, Литва – на 34-ом и Латвия – на 29-ом.

 
 
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Американское издание US News & World Report опубликовало рейтинг стран, в которых права женщин соблюдаются лучше, чем где бы то ни было. Вас это удивит, но Беларусь вошла в...
 
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Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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