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В рейтинге стран для женщин Беларусь оказалась между Перу и Малайзией
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Американское издание US News & World Report
Как составлялся рейтинг
Что по итогам рейтинга
По итогам опроса на первом месте из 80 оказалась Швеция, в прошлом году она была на втором месте. Следом за ней – Дания, которая, напротив, в 2018-ом занимала нынешнюю позицию Швеции: страны поменялись местами. Первую пятерку стран замыкают Канада, Норвегия и Нидерланды.
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Американское издание US News & World Report опубликовало рейтинг стран, в которых права женщин соблюдаются лучше, чем где бы то ни было. Вас это удивит, но Беларусь вошла в...
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