







По информации чиновника, в прошлом году благодаря обязательной дактилоскопии были взяты отпечатки у более чем 500 тысяч иностранцев, прибывших в Москву на работу.





"Однако иностранные граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз, таких как Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, освобождены от получения обязательных разрешительных документов на право осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации и тем самым освобождены от прохождения дактилоскопической регистрации", – констатировал Баранов.





При этом он привел данные статистики: треть преступлений в российской столице совершают граждане стран, водящих в ЕАЭС, а количество таких правонарушений превысило две тысячи.









При этом благодаря обязательной дактилоскопии иностранцев полицейским удалось выявить 213 человек, которые могли быть причастны к совершению свыше 200 преступлений.





"В связи с этим предлагаю поддержать законодательную инициативу, прорабатываемую МВД России, об обязательном дактилоскопировании всех иностранных граждан, въезжающих в Российскую Федерацию", – обратился к столичным законодателям Баранов.





По его мнению, это позволит точнее собирать данные об иностранцах и выявлять среди них тех, кто представляет оперативный интерес для российской полиции.



