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Имейте ввиду: в России хотят "откатывать пальчики" у всех белорусов

20.02.2019 17:44 — Разное | Партизан  
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Дактилоскопировать всех иностранцев, въезжающих в Россию, предложил начальник Главного управления МВД РФ по Москве полиции Олег Баранов на заседании городской думы.



По информации чиновника, в прошлом году благодаря обязательной дактилоскопии были взяты отпечатки у более чем 500 тысяч иностранцев, прибывших в Москву на работу.

"Однако иностранные граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз, таких как Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, освобождены от получения обязательных разрешительных документов на право осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации и тем самым освобождены от прохождения дактилоскопической регистрации", – констатировал Баранов.

При этом он привел данные статистики: треть преступлений в российской столице совершают граждане стран, водящих в ЕАЭС, а количество таких правонарушений превысило две тысячи. 


При этом благодаря обязательной дактилоскопии иностранцев полицейским удалось выявить 213 человек, которые могли быть причастны к совершению свыше 200 преступлений.

"В связи с этим предлагаю поддержать законодательную инициативу, прорабатываемую МВД России, об обязательном дактилоскопировании всех иностранных граждан, въезжающих в Российскую Федерацию", – обратился к столичным законодателям Баранов.

По его мнению, это позволит точнее собирать данные об иностранцах и выявлять среди них тех, кто представляет оперативный интерес для российской полиции.


 
 
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Дактилоскопировать всех иностранцев, въезжающих в Россию, предложил начальник Главного управления МВД РФ по Москве полиции Олег Баранов на заседании городской...
 
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