ВВП Беларуси в январе неожиданно увеличился

Как сообщил, министр экономики Дмитрий Крутой, практически все отрасли экономики страны дали положительный результат.





Ухудшилась ситуация в оптовой торговле, что объясняется, как отметил министр, ограничением закупок темных нефтепродуктов в России. Кроме того, подкачало сельское хозяйство из-за проблем в свиноводстве.





Объем производства сельскохозяйственной продукции в январе 2019 года составил 861,5 млн. рублей, что оказалось на 1,9% меньше, чем в январе 2018 года.





По данным Национального статистического комитета РБ, в валовом выражении ВВП в январе 2019 года достиг 9 892,6 млн. рублей.





Объем промышленной продукции увеличился в годовом выражении на 0,9% и достиг 8 975,5 млн. рублей. При этом запасы готовой продукции на складах предприятий выросли в еще большей степени и достигли 4 806,2 млн. рублей (на 1 февраля 2018 года они равнялись 4 226,1 млн. рублей).





Инвестиции в основной капитал в январе подкачали. Их было осуществлено на 6,3% меньше, чем год назад, всего 1 443,5 млн. рублей. Правда, объем вложений в строительно-монтажные работы вырос на 0,6% и достиг 778,2 млн. рублей. А затраты на покупку машин и оборудования снизились на 15,2% — до 511,5 млн. рублей.









Оптовый товарооборот в январе 2019 года снизился по сравнению с январем 2018 года на 0,7% и составил 7 357,9 млн. рублей. Перевезено грузов за месяц было на 4,5% меньше (33 млн. тонн). Но пассажиров общественный транспорт перевез людей на 0,1% больше — 164,4 млн. человек.





В то же время, розничный товарооборот увеличился на 4,2% — до 3 523,2 млн. рублей. Прирост розничных операций оказался довольно скромным по сравнению с январем 2018 года, когда он увеличился на 9,5%, что объясняется увеличением склонности жителей Беларуси к сбережениям.





Товарооборот общественного питания вырос и того меньше: всего на 1,1% (до 200,5 млн. рубле), и это при том, что в январе 2018 года он поднялся на 10,6%.