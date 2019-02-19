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Российские хакеры разослали фейковые мейлы от имени министра обороны Латвии

20.02.2019 17:25 — Разное | Партизан  
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Эксперты выяснили, что электронные письма, компрометирующие главу Миноброны Латвии, отправлены с российских серверов. Несколько дней назад министр дал интервью "Эхо Москвы".

Неизвестные разослали по электронной почте письма от имени главы Минобороны Латвии Артиса Пабрикса. Как сообщает пресс-служба ведомства в среду, 20 февраля, накануне несколько государственных ведомств страны получили электронные письма с подписью Пабрикса и компрометирующим контентом, отправленные с российских серверов.

В частности, в письмах неизвестный от имени Пабрикса рассказывал, что 16 февраля проводил свободное время в баре в Старом городе Риги, хотя в этот день министр участвовал в Мюнхенской конференции по безопасности, указывается в сообщении пресс-службы. 

Письма были разосланы с целью дискредитировать Пабрикса и возглавляемое им ведомство, чтобы вызвать недоверие к ним, отмечается далее.

Эксперты по кибербезопасности удалили фейковые сообщения и выяснили, что они был отправлены с российских серверов, сообщил сам Пабрикс. 

Министр также задался вопросом, чем "заслужил такое внимание" хакеров: высказываниями о России в интервью радиостанции "Эхо Москвы" 15 февраля или "слишком активной работой" на Мюнхенской конференции.

 
 
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Эксперты выяснили, что электронные письма, компрометирующие главу Миноброны Латвии, отправлены с российских серверов. Несколько дней назад министр дал интервью...
 
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