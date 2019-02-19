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Выводили в респираторах. В Гомеле из-за курильщика эвакуировали весь подъезд

20.02.2019 17:17 — Разное | Партизан  
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В гомельской девятиэтажке на улице Хатаевича из-за пожара эвакуировали 16 человек – очередной случай «неосторожного обращения с огнём при курении».

Всё произошло во вторник, 19 февраля. Из окон панельки валил густой чёрный дым. На первом этаже – отец и сын, они были в горящей квартире. Мужчина сумел выбраться, его сына спасатели обнаружили на балконе. Он уже был без сознания. С диагнозом «отравление» мужчину отправили в больницу.

Задымление было настолько сильным, что с верхних этажей подъезда эвакуировали жильцов.


И снова причиной ЧП называют курение. Как основная версия возникновения пожара оно регулярно фигурирует в сводках МЧС. Дома и квартиры горят лишь потому, что кому-то захотелось покурить.

 
 
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В гомельской девятиэтажке на улице Хатаевича из-за пожара эвакуировали 16 человек – очередной случай «неосторожного обращения с огнём при курении».
 
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