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Выводили в респираторах. В Гомеле из-за курильщика эвакуировали весь подъезд
В гомельской девятиэтажке на улице Хатаевича из-за пожара эвакуировали 16 человек – очередной случай «неосторожного обращения с огнём при курении».
Всё произошло во вторник, 19 февраля. Из окон панельки валил густой чёрный дым. На первом этаже – отец и сын, они были в горящей квартире. Мужчина сумел выбраться, его сына спасатели обнаружили на балконе. Он уже был без сознания. С диагнозом «отравление» мужчину отправили в больницу.
Задымление было настолько сильным, что с верхних этажей подъезда эвакуировали жильцов.
И снова причиной ЧП называют курение. Как основная версия возникновения пожара оно регулярно фигурирует в сводках МЧС. Дома и квартиры горят лишь потому, что кому-то захотелось покурить.
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В гомельской девятиэтажке на улице Хатаевича из-за пожара эвакуировали 16 человек – очередной случай «неосторожного обращения с огнём при курении».
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