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Ежедневный обзор: 21.02.2019

20.02.2019 17:38 — Разное | Myfin  
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Ежедневный обзор: 21.02.2019
Ежедневный обзор

21.02.2019 рынки ожидает следующая информация (UTC+3): 

11:30 EUR Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (фев) 

Прогнозное значение: 49,7 
Предыдущее значение: 49,7 

Индекс деловой активности PMI – является опрежающим показателем, который формируется на основании анализа уровня активности подразделений отвечающих за закупки в крупнейших компаниях-производителях экономики. По активности закупок можно судить о количестве продукции, которая в конечном итоге будет произведена. Так же PMI косвенно дает понимание об ожиданиях спроса от крупнейших производителей поскольку именно исходя из ожиданий на спрос формируется план производства и в конечном итоге план закупок. Любые значения выше 50 указывают на расширение производства, в то время как значения ниже 50 указывают на сокращение. 

Предыдущий выход данных показателей не сопровождался значительным расширением волатильности. 

16:30 USD Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (дек)

Прогнозное значение: 0,3% 
Предыдущее значение: -0,4% 

Показатель отражает изменение объемов на товары длительного пользования без учета транспортных средств. Индикативен по отношению к деловой активности производителей соответствующих секторов. 

Предыдущий выход данных показателей не сопровождался значительным расширением волатильности. 

16:30 USD Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (фев) 

Прогнозное значение: 15,6 
Предыдущее значение: 17,0 

Индекс производственной активности – является опережающим показателем, который формируется на основании анализа уровня активности крупнейших компаний-производителей экономики. Любые значения выше 0 указывают на расширение производства, в то время как значения ниже 0 указывают на сокращение. 

Предыдущий выход данных показателей не сопровождался значительным расширением волатильности. 

18:00 USD Продажи на вторичном рынке жилья (янв) 

Прогнозное значение: 5,01M 
Предыдущее значение: 4,99M

Показатель содержит число реализованных жилых зданий на вторичном рынке за месяц. Является индикатором относительно спроса на недвижимость и, как следствие, деловой активности в недвижимости и строительстве. 

Предыдущий выход данных показателей не сопровождался значительным расширением волатильности. 

19:00 USD Запасы сырой нефти 

Прогнозное значение: 3,100M 
Предыдущее значение: 3,633M 

Официальные данные о запасах сырой нефти в США от Информационного Агентства энергетики (EIA) . Показатель выходит блоком с данными по импорту/экспорту, запасам бензина и дистиллятов. Уровень запасов влияет на цену нефтепродуктов, но рассматривать показатели стоит в совокупности, т.к. повышение запасов может быть вызвано например повышением импорта, что снизит достоверность логического вывода «увеличение запасов-снижение спроса». 

Предыдущий выход данных показателей сопровождался расширением волатильности около 60 пунктов. 

Также рынки сегодня ожидает следующая информация

11:00 EUR Выступление члена ЕЦБ Прата 
15:00 GBP Выступление члена BoE MPC Халдейна 
15:30 EUR Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике 
15:50 USD Выступление Бостика, члена FOMC 
16:30 EUR Выступление члена ЕЦБ Прата 
20:35 CAD Выступление главы Банка Канады Полоза 

 
 
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Ежедневный обзор 21.02.2019 рынки ожидает следующая информация (UTC+3):  11:30 EUR Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (фев)  ...
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
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