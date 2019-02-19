

Ежедневный обзор

21.02.2019 рынки ожидает следующая информация (UTC+3):

11:30 EUR Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (фев)



Прогнозное значение: 49,7

Предыдущее значение: 49,7



Индекс деловой активности PMI – является опрежающим показателем, который формируется на основании анализа уровня активности подразделений отвечающих за закупки в крупнейших компаниях-производителях экономики. По активности закупок можно судить о количестве продукции, которая в конечном итоге будет произведена. Так же PMI косвенно дает понимание об ожиданиях спроса от крупнейших производителей поскольку именно исходя из ожиданий на спрос формируется план производства и в конечном итоге план закупок. Любые значения выше 50 указывают на расширение производства, в то время как значения ниже 50 указывают на сокращение.



Предыдущий выход данных показателей не сопровождался значительным расширением волатильности.



16:30 USD Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (дек)



Прогнозное значение: 0,3%

Предыдущее значение: -0,4%



Показатель отражает изменение объемов на товары длительного пользования без учета транспортных средств. Индикативен по отношению к деловой активности производителей соответствующих секторов.



Предыдущий выход данных показателей не сопровождался значительным расширением волатильности.



16:30 USD Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (фев)



Прогнозное значение: 15,6

Предыдущее значение: 17,0



Индекс производственной активности – является опережающим показателем, который формируется на основании анализа уровня активности крупнейших компаний-производителей экономики. Любые значения выше 0 указывают на расширение производства, в то время как значения ниже 0 указывают на сокращение.



Предыдущий выход данных показателей не сопровождался значительным расширением волатильности.



18:00 USD Продажи на вторичном рынке жилья (янв)



Прогнозное значение: 5,01M

Предыдущее значение: 4,99M



Показатель содержит число реализованных жилых зданий на вторичном рынке за месяц. Является индикатором относительно спроса на недвижимость и, как следствие, деловой активности в недвижимости и строительстве.



Предыдущий выход данных показателей не сопровождался значительным расширением волатильности.



19:00 USD Запасы сырой нефти



Прогнозное значение: 3,100M

Предыдущее значение: 3,633M



Официальные данные о запасах сырой нефти в США от Информационного Агентства энергетики (EIA) . Показатель выходит блоком с данными по импорту/экспорту, запасам бензина и дистиллятов. Уровень запасов влияет на цену нефтепродуктов, но рассматривать показатели стоит в совокупности, т.к. повышение запасов может быть вызвано например повышением импорта, что снизит достоверность логического вывода «увеличение запасов-снижение спроса».



Предыдущий выход данных показателей сопровождался расширением волатильности около 60 пунктов.



Также рынки сегодня ожидает следующая информация



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15:00 GBP Выступление члена BoE MPC Халдейна

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15:50 USD Выступление Бостика, члена FOMC

16:30 EUR Выступление члена ЕЦБ Прата

20:35 CAD Выступление главы Банка Канады Полоза