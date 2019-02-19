Ежедневный обзор: 21.02.2019

Индекс деловой активности PMI – является опрежающим показателем, который формируется на основании анализа уровня активности подразделений отвечающих за закупки в крупнейших компаниях-производителях экономики. По активности закупок можно судить о количестве продукции, которая в конечном итоге будет произведена. Так же PMI косвенно дает понимание об ожиданиях спроса от крупнейших производителей поскольку именно исходя из ожиданий на спрос формируется план производства и в конечном итоге план закупок. Любые значения выше 50 указывают на расширение производства, в то время как значения ниже 50 указывают на сокращение.
Предыдущий выход данных показателей не сопровождался значительным расширением волатильности.
16:30 USD Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (дек)
Индекс производственной активности – является опережающим показателем, который формируется на основании анализа уровня активности крупнейших компаний-производителей экономики. Любые значения выше 0 указывают на расширение производства, в то время как значения ниже 0 указывают на сокращение.
Предыдущий выход данных показателей не сопровождался значительным расширением волатильности.
Показатель содержит число реализованных жилых зданий на вторичном рынке за месяц. Является индикатором относительно спроса на недвижимость и, как следствие, деловой активности в недвижимости и строительстве.
Предыдущий выход данных показателей не сопровождался значительным расширением волатильности.
Официальные данные о запасах сырой нефти в США от Информационного Агентства энергетики (EIA) . Показатель выходит блоком с данными по импорту/экспорту, запасам бензина и дистиллятов. Уровень запасов влияет на цену нефтепродуктов, но рассматривать показатели стоит в совокупности, т.к. повышение запасов может быть вызвано например повышением импорта, что снизит достоверность логического вывода «увеличение запасов-снижение спроса».
Предыдущий выход данных показателей сопровождался расширением волатильности около 60 пунктов.
Также рынки сегодня ожидает следующая информация
11:00 EUR Выступление члена ЕЦБ Прата
15:00 GBP Выступление члена BoE MPC Халдейна
15:30 EUR Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
15:50 USD Выступление Бостика, члена FOMC
16:30 EUR Выступление члена ЕЦБ Прата
20:35 CAD Выступление главы Банка Канады Полоза