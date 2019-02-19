ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евросоюз повысит стоимость шенгенских виз до 80 евро

20.02.2019 17:45 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: sb.by
Евросоюз повысит стоимость шенгенских виз с 60 до 80 евро. При этом дата не называется, но вероятно произойдет это еще не скоро.

Послы ЕС утвердили договоренность представителей Европарламента и румынского председательства в Совете Евросоюза об изменениях визового кодекса. В сообщении, размещенном на сайте Совета ЕС, отмечается, что визовые правила меняются, "чтобы улучшить условия для законопослушных путешественников", а также для решения проблемы с нелегальной миграцией. Предполагается, что этот шаг также принесет больше средств странам — членам ЕС на возмещение затрат на обработку визовых документов.

Соглашением предусмотрено, что в следующий раз стоимость шенгенских виз может быть пересмотрена через три года.

Цена на шенгенские визы не менялась с 2007 года. Совет ЕС одобрил подорожание виз еще в начале лета прошлого года.

Как известно, Беларусь длительное время ведет переговоры о снижении цены шенгена для белорусов до 35 евро.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом дата не называется, но вероятно произойдет это еще не скоро.
 
Новости дня
Новости разные
 
Имейте ввиду: в России хотят "откатывать пальчики" у всех белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика