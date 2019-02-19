Евросоюз повысит стоимость шенгенских виз до 80 евро

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Послы ЕС утвердили договоренность представителей Европарламента и румынского председательства в Совете Евросоюза об изменениях визового кодекса. В сообщении,на сайте Совета ЕС, отмечается, что визовые правила меняются,а также для решения проблемы с нелегальной миграцией. Предполагается, что этот шаг также принесет больше средств странам — членам ЕС на возмещение затрат на обработку визовых документов.Соглашением предусмотрено, что в следующий раз стоимость шенгенских виз может быть пересмотрена через три года.Цена на шенгенские визы не менялась с 2007 года. Совет ЕС одобрил подорожание виз еще в начале лета прошлого года.Как известно, Беларусь длительное время ведет переговоры о снижении цены шенгена для белорусов до 35 евро.