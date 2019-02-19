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Абдулова зверски избили в Москве из-за поганых проституток

20.02.2019 17:35 — Разное | UDF  
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Виталий Абдулов. Кадр из сериала "Фирменная история" (2005)
Звезду российских сериалов "Солдаты" и "Ранетки" Виталия Абдулова избили в Москве. Обошлось без тяжелых травм, однако обратиться к медикам артисту пришлось.

Конфликт начался из-за девушек с низкой социальной ответственностью. По некоторым данным, Виталий Абдулов пытался выгнать жриц любви из подъезда своего дома. А проходивший по улице мужчина решил за них заступиться, передает телеграм-канал "112".

Абдулов сначала комментировать инцидент отказался. Но позже заявил журналистам, что у него все хорошо. отказывался комментировать инцидент, но в течение беседы все же подтвердил случившееся и заверил, что с ним все хорошо. "Произошло обычное дело", – цитирует артиста StarHit.

Широкую известность Виталий Абдулов приобрел после того, как сыграл старослужащего Евсеева в популярном сериале "Солдаты". На счету артиста участие в таких проектах, как "Ранетки" и "Кадетство", артист снялся во многих полнометражных картинах.

О личной жизни Абдулов не распространяется. Известно, что у него есть дочь Алиса от первого брака. Сейчас девочка живет с матерью. В прошлом Виталию Абдулову приписывали серьезные отношения с экс-солисткой группы "Ранетки" Еленой Третьяковой.


Абдулов – не только артист театра и кино. Он преподаватель актерского мастерства и ведущий развлекательных шоу. Кроме того, Абдулов пробует себя в качестве вокалиста. Плоды своего творчества актер выкладывает в микроблоге.

 
 
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Звезду российских сериалов "Солдаты" и "Ранетки" Виталия Абдулова избили в Москве.
 
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