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17-летнюю школьницу в Минске жестоко избила футбольная фанатка

20.02.2019 17:25 — Разное | UDF  
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Кадр из видеозаписи&#8203;
Министерство внутренних дел сообщает, что выяснило подробности жестокого избиения 17-летней школьницы в Минске.

Видеозапись этого инцидента несколько дней назад попала в соцсети. Милиционеры узнали, что произошло в Минске в ночь с 4 на 5 февраля.

Нападавшей оказалась футбольная фанатка, поэтому дальнейшую проверку передали оперативникам ГУБОПиК МВД. По их информации, 16-летняя минчанка была в гостях у сверстников. Там она и познакомилась со своей будущей обидчицей и ее подругой, приехавшими из Бреста. Компания вместе распивала алкогольные напитки.

Ближе к утру девушки пошли к новой минской знакомой. И в подъезде ее дома брестчанка избила девушку, с которой познакомилась несколько часов назад. По сведениям милиции, таким образом она решила показать свое превосходство.

Кстати, на момент драки брестчанка уже была фигуранткой уголовного дела за кражу денег. На днях ее осудили на два года "домашней химии".


 
Теги: Брест, Минск
 
 
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МВД сообщает, что выяснило подробности жестокого избиения 17-летней школьницы в Минске.
 
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