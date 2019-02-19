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Лукашенко в начале марта проведет "большой разговор"

20.02.2019 17:22 — Разное | UDF  
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Фото: kremlin.ru
Александр Лукашенко в начале марта проведет "большой разговор". В настоящее время уточняется состав участников мероприятия.

Предыдущий "Большой разговор с президентом" проходил 3 ​​февраля 2017-го в Национальном выставочном центре "Белэкспо". На него были приглашены несколько десятков журналистов белорусских (государственных и негосударственных) СМИ, экспертов, бизнесменов, чиновников, общественных деятелей. Встреча длилась более 7 часов.

Два года назад много времени ушло на ответы на вопросы о белорусско-российских отношениях. В то время в Минске считали цену на газ несправедливой, накопился долг, и Россия пошла на снижение поставок нефти. Александр Лукашенко назвал белорусско-российские переговоры "издевательством".

Можно ожидать, что и в этом году белорусский руководитель много будет говорить об отношениях с Россией. Тем более после длительных переговоров с Владимиром Путиным в Сочи.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время уточняется состав участников мероприятия.
 
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