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В Бресте побит температурный рекорд 69-летней давности

20.02.2019 18:11 — Разное | Аргументы и факты  
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В Бресте побит температурный рекорд 69-летней давности
Фото из открытых источников

Необычно теплым выдался день 19 февраля в ряде областных центров Беларуси. В частности, в Бресте воздух прогрелся до 12,5 градуса тепла. Это абсолютный рекорд дня для этого города за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд был равен 9,6 градусам выше нуля и был зафиксирован в 1950 году.

В Бресте побит температурный рекорд 69-летней давности Небольшой снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 21 февраля

Еще один температурный рекорд был побит накануне в Гродно. Там столбик термометра показал 8,9 градуса тепла. Ранее самым теплым этот день считался в 1998 году (+7,1°C). В Витебске повторился рекорд 1961 года – 5 градусов тепла.

Отметим, что в последние дни в Беларуси установилась теплая погода, а по юго-западу страны уже почти растаял снег. Тем не менее, в ближайшие дни синоптики прогнозируют значительное понижение температуры, особенно в ночные часы.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Еще один температурный рекорд был побит в Гродно.
 
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