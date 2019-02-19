В Бресте побит температурный рекорд 69-летней давности

Необычно теплым выдался день 19 февраля в ряде областных центров Беларуси. В частности, в Бресте воздух прогрелся до 12,5 градуса тепла. Это абсолютный рекорд дня для этого города за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд был равен 9,6 градусам выше нуля и был зафиксирован в 1950 году.

Еще один температурный рекорд был побит накануне в Гродно. Там столбик термометра показал 8,9 градуса тепла. Ранее самым теплым этот день считался в 1998 году (+7,1°C). В Витебске повторился рекорд 1961 года – 5 градусов тепла.

Отметим, что в последние дни в Беларуси установилась теплая погода, а по юго-западу страны уже почти растаял снег. Тем не менее, в ближайшие дни синоптики прогнозируют значительное понижение температуры, особенно в ночные часы.