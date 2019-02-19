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Из семян можно восстановить любую культуру, растущую в Беларуси. Показываем генетический банк растений в Жодино
Сегодня в стране учёные работают над созданием новых сортов пшеницы для производства качественных макаронных изделий, рассказали в программе
Сейчас используется 42 вида сельскохозяйственных растений отечественной селекции. В этой работе учёным-аграриям особенно помогает жодинский центр генетических ресурсов. Здесь сохраняют все виды культурных и диких растений – всего больше 50 тысяч образцов.
Из семян, хранящихся в национальном банке, можно восстановить любую культуру, растущую в Беларуси.
Каждое растение, сорт, гибрид – они должны сохраняться для дальнейшего их изучения. Когда к нам поступают образцы из других генбанков, мы отдаем их в наши подразделения в нашем институте, они их изучают на протяжении 3-5 лет, и потом эти образцы в нужном количестве – от 600 граммов до килограмма – в зависимости, какая культура, они поступают к нам обратно на сохранение.
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Из семян можно восстановить любую культуру, растущую в Беларуси. Показываем генетический банк растений в Жодино
Сегодня в стране учёные работают над созданием новых сортов пшеницы для производства качественных макаронных изделий, рассказали в программе «Центральный...
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