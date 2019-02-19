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Путин потребовал остановить вымирание населения России

20.02.2019 18:09 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Россия вошла в «очень сложный демографический период», и с этим фактом смириться нельзя, заявил в среду в ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

«Рождаемость, как вы знаете, снижается», - констатировал Владимир Путин, в 15й раз зачитывая послание депутатам, сенаторам и чиновникам, собравшимся в Гостином дворе.

По данным Росстата, в 2018 году численность населения РФ сократилась впервые за 9 лет (на 86,7 тысячи человек): приток мигрантов из азиатских республик бывшего СССР перестал покрывать естественную убыль, которая фиксируется более 20 лет, а накопленным итогом с 1995 года достигла 2,863 млн человек.

«Значит ли это, что мы должны это принять такую ситуацию и смириться с фактомт?», - задался вопросом президент и сам же ответил: «Конечно, нет».

«Причины здесь чисто объективные, они связаны с теми огромными людскими потерями, провалами, которые понесла наша страна в ХХ веке во время Великой Отечественной войны и в драматичные годы после развала СССР», - заявил Путин.

По его словам, переломить эти негативные тенденции удалось в начале 2000х годов. «Убежден, что вновь способны это сделать на рубеже 23-24-х годов, добиться возобновления естественного прироста населения», - сказал Путин.

«Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни и снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности», - подчеркнул он: хотя в 1990х за чертой официальной нищеты находилось 40 млн человек, а сейчас только 19 млн, это все равно «слишком много».

Люди вынуждены экономить на самом необходимом - на одежде, на лекарствах, «даже на еде», признал Путин: чаще всего это пенсионеры, семьи с инвалидами, а также многодетные семьи, которые так необходимы для преодоления демографической ямы.

Для нашего общества именно семья, продолжение рода были и остаются мощным нравственным каркасом, подчеркнул Путин.

Чтобы поддержать рождаемость, государство готово пойти на дополнительные меры финансовой помощи. Сейчас в течение полутора лет после рождения первого ребенка получают выплаты те семьи, чей доход ниже, чем 1,5 прожиточного минимума. «Предлагаю обеспечить этими выплатами тех, чей доход ниже двух прожиточных минимумов», - сказал Путин.

Пособия по уходу за детьми с инвалидностью, составляющие 5,5 тысячи рублей, нужно увеличить их размер до 10 тысяч. Налоговую нагрузку на многодетные семьи необходимо уменьшить: дополнительно освободить от налога по 5 кв. м в квартире на каждого ребенка, при наличии земельного участка освободить от налога шесть соток, сказал президент.

Правительству и ЦБ нужно снизить по ипотеке на уровне 9%, а потом и до 8%, а для многодетных семей установить пониженные, субсидируемые государством ставки на весь срок ипотеки, продолжил он: программа может охватить 600 тысяч семей.

«С учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране предлагаю прямую меру - оплатить 450 тысяч рублей ипотечного кредита для многодетных семей. Если сложить с материнским капиталом, который тоже можно отправлять на погашение ипотеки, получится более 900 тысяч рублей что должно дать возможность семьям в регионах приобрести жилье», - сказал президент: на это потребуется 26 млрд рублей из бюджета, программа стартует с 1 января 2019 года.

Для бедных необходима программа социального контракта: государство оказывает помощь в трудоустройстве, оказывает финансовую помощь, а человек, которые получает эти ресурсы, должен взять на себя обязательства пройти квалификацию, сказал Путин: более 9 млн человек смогут воспользоваться такой поддержкой за пять лет.

Отдельной проблемой является развитие сельской местности, где население вымирает особенно стремительно: так, по данным Росстата, с момента развала СССР население Мурманской области сократилось на 34%, Сахалина - на 31%, Архангельской области - на 26%. Каждого пятого гражданина потеряли Амурская, Кировская, Ивановская, Тверская, Тамбовская и Костромская области. Больше чем на 15% сократилось население в Смоленской, Владимирской, Рязанской и Орловской областях.

Чтобы поддержать регионы, государство готово выделять единовременную выплату в 1 млн рублей для учителей, которые согласны переехать работать в села и малые города. Та же сумма предлагается для врачей, а для фельдшеров - 500 тысяч рублей.

В общей сложности озвученные Путиным меры будут стоить 100-200 млрд рублей, оценил глава Минфина Антон Силуанов. Это в 3-6 раз меньше, чем бюджет будет собирать с потребителей ежегодной за счет повышения НДС (600 млрд рублей).

 
 
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Россия вошла в "очень сложный демографический период".
 
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