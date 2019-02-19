Путин потребовал остановить вымирание населения России

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- констатировал, в 15й раз зачитывая послание депутатам, сенаторам и чиновникам, собравшимся в Гостином дворе.По данным Росстата, в 2018 году численность населения РФ сократилась впервые за 9 лет (на 86,7 тысячи человек): приток мигрантов из азиатских республик бывшего СССР перестал покрывать естественную убыль, которая фиксируется более 20 лет, а накопленным итогом с 1995 года достигла 2,863 млн человек.задался вопросом президент и сам же ответил: «Конечно, нет».- заявил Путин.По его словам, переломить эти негативные тенденции удалось в начале 2000х годов.сказал Путин.подчеркнул он: хотя в 1990х за чертой официальной нищеты находилось 40 млн человек, а сейчас только 19 млн, это все равноЛюди вынуждены экономить на самом необходимом - на одежде, на лекарствах, «даже на еде», признал Путин: чаще всего это пенсионеры, семьи с инвалидами, а также многодетные семьи, которые так необходимы для преодоления демографической ямы.Для нашего общества именно семья, продолжение рода были и остаются мощным нравственным каркасом, подчеркнул Путин.Чтобы поддержать рождаемость, государство готово пойти на дополнительные меры финансовой помощи. Сейчас в течение полутора лет после рождения первого ребенка получают выплаты те семьи, чей доход ниже, чем 1,5 прожиточного минимума.- сказал Путин.Пособия по уходу за детьми с инвалидностью, составляющие 5,5 тысячи рублей, нужно увеличить их размер до 10 тысяч. Налоговую нагрузку на многодетные семьи необходимо уменьшить: дополнительно освободить от налога по 5 кв. м в квартире на каждого ребенка, при наличии земельного участка освободить от налога шесть соток, сказал президент.Правительству и ЦБ нужно снизить по ипотеке на уровне 9%, а потом и до 8%, а для многодетных семей установить пониженные, субсидируемые государством ставки на весь срок ипотеки, продолжил он: программа может охватить 600 тысяч семей.- сказал президент: на это потребуется 26 млрд рублей из бюджета, программа стартует с 1 января 2019 года.Для бедных необходима программа социального контракта: государство оказывает помощь в трудоустройстве, оказывает финансовую помощь, а человек, которые получает эти ресурсы, должен взять на себя обязательства пройти квалификацию, сказал Путин: более 9 млн человек смогут воспользоваться такой поддержкой за пять лет.Отдельной проблемой является развитие сельской местности, где население вымирает особенно стремительно: так, по данным Росстата, с момента развала СССР население Мурманской области сократилось на 34%, Сахалина - на 31%, Архангельской области - на 26%. Каждого пятого гражданина потеряли Амурская, Кировская, Ивановская, Тверская, Тамбовская и Костромская области. Больше чем на 15% сократилось население в Смоленской, Владимирской, Рязанской и Орловской областях.Чтобы поддержать регионы, государство готово выделять единовременную выплату в 1 млн рублей для учителей, которые согласны переехать работать в села и малые города. Та же сумма предлагается для врачей, а для фельдшеров - 500 тысяч рублей.В общей сложности озвученные Путиным меры будут стоить 100-200 млрд рублей, оценил глава Минфина. Это в 3-6 раз меньше, чем бюджет будет собирать с потребителей ежегодной за счет повышения НДС (600 млрд рублей).