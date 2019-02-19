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В России в 60 раз подняли нормы вредных веществ в воздухе

20.02.2019 18:04 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Санитарно-эпидемологическая служба РФ и Роспотребнадзор резко повысили нормы содержания в воздухе вредных веществ, включая формальдегид, диоксид азота и метилмеркаптан, характерный для выбросов мусорных полигонов.

Нынешняя предельно допустимая концентрация метилмеркаптана в воздухе в 60 раз выше показателя, который действовал 10 лет назад, и в 660 раз превышает норматив 1999 года, сообщает в релизе Greenpeace Russia.

Более того, норма в 1,5-3 раза превышает порог восприятия запаха этого вещества человеком. Именно его чувствуют люди, живущие недалеко от свалок.
В 2014-15 гг были увеличены ПДК ряда других загрязняющих атмосферный воздух веществ - например, формальдегида и диоксида азота, отмечает Greenpeace.

Согласно прежним нормативам, порядка 50 миллионов россиян проживали в городах, где концентрации формальдегида были превышены. После того как ПДК ослабили, статистика «улучшилась»: теперь она показывает, что меньше городов подвержены риску, и от повышенных концентраций канцерогенного вещества могут пострадать всего 20 миллионов человек.

«При этом, по оценкам российских и зарубежных ученых, уровень риска при концентрации формальдегида на уровне «новой», действующей в настоящее время в России ПДК, не соответствует ни принятым в РФ стандартам риска, ни здравому смыслу», - пишет Greenpeace, напоминая, что фенол, формальдегид, метилмеркаптан - это яды, постоянное вдыхание которых увеличивает интоксикацию организма и способствует снижению иммунитета.

«Это один из факторов того, что за последние 20 лет заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в несколько раз», - говорится в релизе организации.

В качестве обоснования решения повысить ПДК Роспотребнадзор ссылается на комплексные токсиколого-гигиенические и эпидемиологические исследования, а также анализ международного опыта, однако отказывается предоставить соответствующие материалы, заявляют в Greenpeace.

В НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды (исследовательская организация Роспотребнадзора) заявили, что такие исследования вообще не проводились, а предоставленные Роспотребнадзору материалы носили справочный характер. Но и они не были учтены при принятии решения по фенолу и формальдегиду.

18 февраля GreenPeace направил открытое письмо в комитеты Государственной Думы, Совет Безопасности, Минздрав, Минприроды, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, в котором указал, что необоснованное изменение санитарно-гигиенических нормативов ставит под угрозу выполнения приоритетных национальных проектов «Экология» и «Здоровье».

 
 
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Роспотребнадзор резко повысил нормы содержания в воздухе вредных веществ.
 
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