Скандал с отмыванием российских денег обрушил акции одного из крупнейших банков Швеции

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Капитализация банка, услугами которого в Скандинавии пользуются более 7 млн человек, рухнула на 12,3%, или 28,7 млрд крон за несколько часов торгов после того, как телеканал SVT со ссылкой на данные об операциях банка сообщил, что Swedbank мог быть причастен может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около 4 млрд долларов США) на протяжении восьми лет, а мошеннические действия, вероятно, связаны со скандалом Danske bank.Деньги были отмыты через филиалы Swedbank и Danske в странах Балтии, в частности, в Эстонии в период 2007-2015 гг и перечислялись на почтовые фирмы с юридическими адресами в Великобритании и компании без контактных данных, не ведущие какой-либо деятельности.Как выяснили журналисты SVT, эти операции связаны с ранее раскрытыми махинациями в Danske bank на сумму 7 млрд евро: клиенты Swedbank перевели около 300 млн крон (более 32,2 млн долларов) на счета 40 компаний с совпадающими адресами. Также журналисты обнаружили данные о тысячах клиентов банка со счетами в странах Балтии, зарегистрированных в Белизе и на Британский Виргинских островах, которые часто называют «офшорным раем».Danske Bank во вторник объявил, что сворачивает деятельность в странах Балтии и России после того, как Управление финансового надзора в Таллине приказав банку закрыть свои операции в Эстонии. Регулятор отвел крупнейшему банку Дании восемь месяцев на то, чтобы вернуть вклады клиентам и продать или передать активы другой кредитной организации.Согласно отчету, который подготовил сам банк, раскрытая схема по отмыванию денег с участием 15 тысяч нерезидентов обслуживала в основном российский рынок.Она зародилась в двух эстонских банках, созданных в 1992 году специально для обслуживания розничных и корпоративных клиентов из РФ, переводивших деньги из рублей в другую валюту и отправлявших доходы в третью страну.В последние годы эстонское подразделение Danske Bank получало от этих клиентов 90% доналоговой прибыли - практически все за счет платежей и операций с иностранной валютой.Согласно отчету, который цитирует Reuters, около 177 клиентов Danske в Эстонии были россиянами, fа деньги откачивались из РФ через молдавского посредника. Их конечными получателями были были компании, зарегистрированные в Великобритании или налоговых гаванях, таких, как Белиз и Британские Виргинские острова.В 2013 году Danske также помог россиянам-нерезидентам провести «зеркальные сделки» на сумму от 6 до 8,5 млрд евро: россияне покупали ценные бумаги в рублях, а затем продавали их в иностранной валюте.