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Курсы евро и доллара снизились четвертый раз подряд

20.02.2019 17:50 — Разное | UDF  
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По итогам валютных торгов 20 февраля белорусский рубль в четвертый раз подряд укрепился к евро и доллару. Российский рубль продолжил дорожать.

В частности, курс доллара упал на 0,0109 рубля - до 2,1455 BYN/USD.

Курс евро просел на 0,0028 рубля - до 2,4349 BYN/EUR.

Курс российского рубля укрепился на 0,0038 рубля - до 3,2610 BYN/100 RUB.

В целом по итогам торгов 20 февраля стоимость валютной корзины снизилась на 0,11%.

 
 
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По итогам валютных торгов 20 февраля белорусский рубль укрепился к евро и доллару.
 
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