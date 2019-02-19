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Курсы евро и доллара снизились четвертый раз подряд
Иллюстративное фото
В частности, курс доллара упал на 0,0109 рубля - до 2,1455 BYN/USD.
Курс евро просел на 0,0028 рубля - до 2,4349 BYN/EUR.
Курс российского рубля укрепился на 0,0038 рубля - до 3,2610 BYN/100 RUB.
В целом по итогам торгов 20 февраля стоимость валютной корзины снизилась на 0,11%.
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По итогам валютных торгов 20 февраля белорусский рубль укрепился к евро и доллару.
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