Прокуратура: «Забрать детей из многодетной семьи в Вороновском районе были неоспоримые основания»

об отобрании четверых детей

По результатам проверки сделан вывод — для отобрания детей из семьи имелись неоспоримые основания в связи с ненадлежащим выполнением родителями обязанностей по их воспитанию и содержанию.

До принятия названного решения дети проживали в условиях, представлявших реальную и непосредственную угрозу для их жизни и здоровья, вследствие чего права и законные интересы четверых малолетних грубо нарушались и ущемлялись.

Не обеспечивалась безопасность детей в связи с отсутствием необходимого ухода за ними, нарушениями санитарных норм и правил, в том числе в вопросах личной гигиены, что повлекло заболевания детей. Не удовлетворялись основные жизненные потребности детей в пище, одежде, в создании надлежащих условий для проживания, отдыха и образования. Родителями игнорировались и не выполнялись медицинские рекомендации по лечению детей в период их болезни, вследствие чего нарушались их права на охрану здоровья.

Распространяемые в некоторых средствах массовой информации сведения о благополучии и достатке в данной семье, положительных характеристиках родителей, их должной заботе о детях не соответствуют реальности и может повлечь неумышленную дискредитацию авторитета государственных органов. Объективная картина, связанная с образом жизни родителей и их отношением к воспитанию детей, была ими искажена.

Органами прокуратуры, исходя из этических норм, информация, опровергающая в полном объеме представленные в некоторых СМИ фото и видео материалы, не разглашается, в том числе и в связи с тем, что она затрагивает интересы детей, а также личную жизнь иных граждан.

Прокуратура констатирует, что уполномоченными органами и ответственными должностными лицами в соответствии с требованиями Кодекса Республики Беларусь о браке и семье приняты обоснованные решения. В настоящее время права и законные интересы детей, отобранных из многодетной семьи, находятся под государственной защитой. Вопросы их дальнейшего жизнеустройства — на контроле органов опеки и попечительства и прокуратуры.

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Служба информации прокуратуры Гродненской области.