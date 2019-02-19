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Прокуратура: «Забрать детей из многодетной семьи в Вороновском районе были неоспоримые основания»

20.02.2019 — Разное | Вороновская газета  
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7 февраля, в день принятия комиссией по делам несовершеннолетних Вороновского райисполкома решения об отобрании четверых детей их мать совершила самоубийство. Прокуратура Гродненской области, реагируя на сообщения некоторых СМИ  о неправомерных решениях государственных органов и учреждений, проверила с выездом на место законность и обоснованность действий уполномоченных лиц по отобранию детей из многодетной семьи. 

По результатам проверки сделан вывод — для отобрания детей из семьи имелись неоспоримые основания в связи с ненадлежащим выполнением родителями обязанностей по их воспитанию и содержанию. 

До принятия названного решения дети проживали в условиях, представлявших реальную и непосредственную угрозу для их жизни и здоровья, вследствие чего права и законные интересы четверых малолетних грубо нарушались и ущемлялись. 

Не обеспечивалась безопасность детей в связи с отсутствием необходимого ухода за ними,  нарушениями санитарных норм и правил, в том числе в вопросах личной гигиены, что повлекло заболевания детей. Не удовлетворялись основные жизненные потребности детей в пище, одежде, в создании надлежащих условий для проживания, отдыха и образования. Родителями игнорировались и не выполнялись медицинские рекомендации  по лечению детей в период их болезни, вследствие   чего  нарушались их права на охрану здоровья.  

Распространяемые  в некоторых средствах массовой информации   сведения о благополучии и достатке в данной семье, положительных характеристиках родителей, их должной  заботе о детях  не соответствуют реальности и может повлечь неумышленную дискредитацию авторитета государственных органов. Объективная картина,  связанная  с образом жизни родителей и их отношением к воспитанию детей, была ими искажена.  

Органами прокуратуры, исходя из этических норм,  информация,  опровергающая в полном объеме представленные  в некоторых СМИ фото и видео материалы, не разглашается, в том числе  и в связи с тем, что она затрагивает интересы детей,  а также  личную жизнь иных  граждан.  

Прокуратура констатирует, что уполномоченными органами и ответственными должностными лицами в соответствии с требованиями Кодекса Республики Беларусь о браке и семье приняты обоснованные решения. В настоящее время права и законные  интересы  детей, отобранных из многодетной семьи,  находятся под государственной защитой. Вопросы их дальнейшего жизнеустройства  — на контроле органов опеки и попечительства и прокуратуры.  

СТОИТ ПОЧИТАТЬ 

 
 
Служба информации прокуратуры Гродненской области.
 
http://grodnonews.by/
 
 
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