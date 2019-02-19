Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов принял участие в сборе по военной безопасности

На базе 51-й артиллерийской бригады сегодня прошел сбор «Военная безопасность и оборона Республики Беларусь» с председателями исполнительных комитетов областей (Минска) и их заместителями, курирующими вопросы территориальной обороны, передает корреспондент БЕЛТА .







Во время сбора его участники ознакомились с основными тенденциями развития военно-политической обстановки. Они посетили выставку, где были представлены основные средства огневого поражения, состоящие на вооружении в Вооруженных Силах и территориальных войсках, их возможности.

Затем возле деревни Протасевичи был показан пример нанесения мощного огневого удара ракетных подразделений, а на полигоне Осиповичский прошли практические учения по стрельбе из минометов и противотанковых орудий. Как заверил начальник управления территориальной обороны — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Андрей Пасеко, личный состав военнослужащих запаса, принимавший участие в сборах, уверенно выполнил поставленную задачу, поразив все цели противника.

Как отметил на теоретических занятиях министр обороны Беларуси Андрей Равков, каждый сбор имеет свою направленность. С 2016 года рассмотрены вопросы формирования территориальных войск, организации территориальной обороны, охраны оборонных объектов и введения военного положения. Во время предыдущего сбора, который прошел в Брестской области, был изучен порядок боевого применения военных частей и Вооруженных Сил совместно с подразделениями территориальных войск, акцент был сделан на обороне населенных пунктов. На сегодняшних сборах основное внимание уделяется огневому поражению противника. «Как показывают военные конфликты последних лет, это является важным фактором для достижения целей любого противостояния», — подчеркнул Андрей Равков.





В конце сбора были подведены итоги деятельности местных исполнительных и распорядительных органов по совершенствованию территориальной обороны областей (Минска) в 2018 году.

Сбор прошел в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил по предназначению в 2018/2019 учебном году. Его основная цель — повышение уровня индивидуальной подготовки руководящего состава областных и Минского городского исполнительных комитетов по вопросам военной безопасности и обороны государства.

























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