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Сотрудники ГАИ провели профилактическую акцию «Сделаем дорогу безопасной!»

20.02.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Напомним, что в целях минимизации негативных тенденций и предупреждения травматизма уязвимых участников дорожного движения с 15 по 24 февраля Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Сделаем дорогу безопасной!». Профилактические мероприятия призваны в очередной раз обратить внимание пешеходов, велосипедистов и возчиков на необходимость неукоснительного соблюдения правил безопасного поведения на дороге, а также обязательного использования световозвращающих элементов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63687.php

Сотрудники ГАИ провели профилактическую акцию «Сделаем дорогу безопасной!»

Так, 21 и 22 февраля сотрудники ГАИ проведут широкую информационно-разъяснительную работу в трудовых коллективах и учреждениях образования. Инспекторы напомнят о причинах и последствиях ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения, о правилах безопасного поведения на дороге и пешеходных переходах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63687.php

Сотрудники ГАИ провели профилактическую акцию «Сделаем дорогу безопасной!»

На постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия с привлечением сотрудников всей милиции общественной безопасности. В «час пик» и в темное время суток отрабатываются нерегулируемые пешеходные переходы и аварийно-опасные участки дорог. Маршруты патрулирования нарядов ДПС ГАИ приближены к местам массового передвижения пешеходов, а также участкам дорог и улиц, где часто происходят аварии с их участием.
Под пристальным вниманием ГАИ будут не только пешеходы-нарушители, но и водители, которые не соблюдают правила проезда пешеходных переходов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63687.php

Сотрудники ГАИ провели профилактическую акцию «Сделаем дорогу безопасной!»


19 февраля 2019 года, в г.Бресте сотрудники Госавтоинспекции совместно с корреспондентами ТРК «Брест» провели профилактическую акцию «Сделаем дорогу безопасной!». Данная акция была нацелена на профилактику ДТП с участием пешеходов, велосипедистов и возчиков, а также обязательного использования световозвращающих элементов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63687.php

Сотрудники ГАИ провели профилактическую акцию «Сделаем дорогу безопасной!»


Сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям о недопустимости нарушений ПДД, о правилах проезда пешеходных переходов.

Госавтоинспекция напоминает! Нарушение Правил дорожного движения пешеходами и велосипедистами влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.18.23 КоАП Республики Беларусь, а также предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин.

За совершение указанного выше нарушения в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по ч.2 ст.18.23 КоАП Республики Беларусь и штраф в размере от 3 до 5 базовых величин.

Уважаемые участники дорожного движения, берегите себя и соблюдайте Правила дорожного движения!

 
Теги: Брест
 
 
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Ивьевский край
Полымя
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Заря над Неманам
Светлы шлях
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