15 райских уголков планеты, где жить дешево



фото: b-picture.livejournal.com

Конечно, у всех из них есть свои недостатки, но вечное солнце и голубая вода того стоят.

Индонезия

Помимо того что в Индонезии можно есть, молиться и любить, здесь еще можно просто доступно жить. И жить достаточно малобюджетно.

Цены здесь очень демократичные: поесть можно меньше чем за доллар, жить за 150 долларов в месяц, но работать возможно только через интернет, так как здесь очень высокий уровень безработицы.













Камбоджа

Камбоджа — одно из основных направлений для путешествий с небольшим бюджетом. Но и жить здесь можно также за очень небольшие деньги. За 5 долларов местные рыбаки прямо при вас приготовят вкуснейший ужин из пойманного ими же краба. А любые другие морепродукты здесь стоят 1-2 доллара. В чем же подвох? Это не чистый пляжный остров, где вы будете сутками напролет лежать под зонтиком. Дикий местный пляж иногда «украшают» стаи бездомных собак или другие обитатели леса. В самый раз для тех, кто хочет жить подальше от цивилизации.













Вьетнам

Юго-восточное побережье Вьетнама славится тем, что здесь находится 11 тысяч гектаров тропического леса. И это едва ли не лучшее место в Азии для дайвинга и подводной охоты: здесь проходит огромный барьерный риф. И даже по выходным в этих местах свободно от туристов. Поэтому и жилье здесь можно найти за 150-200 долларов в месяц. Правда, жить тут придется в тесном контакте с местными жителями. Приготовьтесь к тому, что они будут делить пляжные места вместе с вами.













Лаос

Лаос — государство в Юго-Восточной Азии, известное своими красивыми горами, буддистскими монастырями и сплавами по рекам на резиновых лодках с остановками в кафе и барах. Цены в Лаосе очень демократичные: жить здесь можно за 9-20 долларов в сутки, есть за 1-5 долларов за обед и передвигаться, взяв в аренду байк, за 10 долларов.













Таиланд

Несмотря на то что это место очень популярно среди туристов и немного дороже других азиатских стран, цены в Таиланде все равно не такие высокие по сравнению со многими европейскими странами. Аренда целого дома здесь обойдется в 160-320 долларов в месяц, разовое питание — 1-3 доллара, а аренда мопеда 63-80 долларов в месяц. Стоит отметить, что в сельской местности Таиланда, прямо посреди роскошных джунглей, можно поселиться за 4 доллара в сутки.













Индия

Густонаселенная страна с Тадж-Махалом, известными пещерами, фортами и храмами, ну и со святой коровой. Кроме того, это еще и очень удачное с экономической точки зрения место для проживания. Всего 100-110 долларов достаточно, чтобы снять здесь апартаменты на месяц на двоих. Тарелка горячего риса с курицей здесь может стоить всего 40 рупий — это примерно 60 центов, за полноценный обед придется заплатить 1-2 доллара.













Непал

Мистический Непал славится как центр духовности в Азии, и те, кто ищет путь, едут сюда со всего мира, чтобы медитировать и впитывать уникальную атмосферу этого места. Те, кто не жаждет просветления, тоже едут — любоваться красивейшими горами, потрясающими храмами и древними пагодами. Непал — рай для путешественников с ограниченным бюджетом. Расходы на питание здесь можно ограничить долларом в день. Конечно, если ходить по ресторанам, будет дороже, но самые дорогие блюда здесь стоят от силы 8 долларов, а аренда однокомнатной квартиры (Катманду) — 1-2 доллара в день. Общественный транспорт здесь стоит до 0,2 доллара.













Китай

Китай — страна контрастов, с живописными сельскими пейзажами и переполненными городскими мегаполисами, с естественной красотой, которая раскинулась на диких и неприрученных равнинах пустыни Гоби и северного пика Эвереста.

Несмотря на то что Китай — это огромная страна, в ней довольно просто добраться из одного места в другое. Поездки по стране не будут выматывать вас так сильно, как в других странах.

Да и такси в большинстве городов стоит особенно дешево — доллар за непродолжительную поездку. А плотно пообедать здесь можно всего за 2 доллара.













Велико Тырново, Болгария

Самые недорогие страны для проживания не имеют ничего общего с этим государством — жилье тут дорогое, но зато в сравнении, к примеру, со Швейцарией отдых в Болгарии очень даже экономный. Здесь так же красиво, как и во Франции, но бутылка пива стоит всего 0,8 доллара, а квартиру здесь можно снять всего за 200 долларов в месяц.













Никарагуа

Никарагуа — настоящий бюджетный рай для тех, кто любит экономить. В этой стране все стоит дешево, начиная от еды и заканчивая арендой. При этом минимальная стоимость проживания вовсе не означает, что вам придется пожертвовать качеством жизни, к которому вы привыкли у себя дома.

995 долларов будет достаточно, чтобы снять большую квартиру, оплачивать счета и еду на двоих, позволять себе маленькие развлечения (кино, например) и даже приглашать уборщицу три раза в неделю.









Гватемала

Эта колоритная страна с богатым культурным наследием считается одной из самых дешевых для проживания. Стоимость жилья тут не кажется такой уж низкой — 100 долларов тысяч за дом в десять комнат. Зато съем жилья гораздо дешевле — 200 долларов за однокомнатную квартиру в месяц. Продукты питания тоже довольно дешевые — 24-40 долларов за глаза хватит на неделю. К тому же Гватемала изобилует тропическими фруктами и замечательным кофе.















Гондурас

Гондурас сегодня — одно из самых быстрорастущих туристических направлений мира. Потому что здесь дешево, здорово, красиво, весело, вкусно и романтично. Поскольку все здесь очень дешево, лететь сюда можно с одним рюкзаком. Хорошая, по-настоящему вкусная и изысканная местная еда стоит 3 доллара за порцию.









Перу

Конечно, страна немаленькая и цены могут отличаться от региона к региону. Например, Лима в настоящее время быстрорастущий и развивающийся город, так что и цены там нетипичные. Зато в небольших городках в джунглях жить можно совершенно за копейки.









Гуанахуато, Мексика

Прямо посреди Мексики находится культурно развитый город Гуанахуато. Отличную квартиру здесь можно снять за 150-200 долларов в месяц, бокал пива в баре стоит меньше доллара, а билет в кино — жалкие 3 доллара. О своем опыте жизни здесь Рэй Брэдбери написал рассказ «Следующий в очереди». Здесь также проходит известный фестиваль искусств под названием Cervantino. Его назвали в честь автора романа о Дон Кихоте.













Ксамил Бич, Албания

Южная оконечность Албании — идеальное место для тихой жизни. Рядом — небольшой город и национальный парк Бутринт. Климат — средиземноморский, местные продукты — оливковое масло и мандарины. В отличие от соседних Греции, Италии или даже Хорватии здесь очень дешево: пиво стоит 90 центов за бутылку, жилье — 100-120 долларов в месяц. Ешьте морепродукты (здесь продают 30 видов рыбы, средняя стоимость блюда в кафе — 6 долларов), пейте дешевое вино (6 долларов за бутылку), катайтесь на катамаранах и надейтесь, что туристов здесь через пять лет больше не станет.











b-picture.livejournal.com