Минское «Динамо» в предпоследнем матче сезона сразится с «Витязем», который бьется за выход в плей-офф

Хоккеисты минского «Динамо» проведут сегодня в подмосковном Подольске предпоследний матч регулярного чемпионата КХЛ. В соперниках у «зубров» — местный «Витязь», который отчаянно сражается за место в плей-офф.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Витязь» замыкает зону плей-офф, всего на 1 очко опережая рижских динамовцев. Подмосковная команда потерпела 6 поражений подряд, и осечка в поединке с «зубрами» может стоить им путевки в плей-офф. В стане подольчан матч с минским «Динамо» даже не стесняются называть самым главным в сезоне. Особенно на фоне того, что дышащие «Витязю» в затылок рижане одержали три победы подряд с внушительной общей разницей шайб 11−2.



Фото: khl.ru

Минское «Динамо» уже не сдвинется с предпоследней строки ни в Западной конференции, ни в общей таблице КХЛ. Минчане потерпели вот уже 5 поражений подряд. Сложно сказать, сильно ли ухудшит настроение болельщиков, удрученных провальным сезоном, продолжение неудачной серии, но по самолюбию хоккеистов это наверняка ударит больно.

Между тем в списке травмированных минского «Динамо» прибавление — сюда попал еще и американский форвард Дэвид Бут. Он составил компанию нападающим Андрею Костицыну, Дмитрию Буйницкому, Александру Павловичу, Андрею Степанову и защитникам Кириллу Готовцу и Денису Осипову.

В составе «Витязя» есть три хоккеиста, выступавших за сборную Беларуси. Это защитники Илья Шинкевич и Николай Стасенко, а также форвард Никита Комаров. Ранее они приняли российское гражданство.

В предыдущей встрече с ЦСКА (1:6) Никита Комаров подрался с Александром Романовым, внуком легендарного наставника «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова. В итоге воспитанник новополоцкого хоккея как зачинщик драки был подвергнут КХЛ денежному штрафу.



Фото: hcdinamo.by





Начало матча в Подольске — в 19.30.

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча «Витязь» — «Динамо-Минск».