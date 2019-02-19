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Сергей Бочарников: Медальных планов нет, но буду стараться хорошо выступить в каждой гонке

20.02.2019 18:55 — Разное | Tut.by  
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Мнением о старте домашнего чемпионата Европы поделился белорусский биатлонист Сергей Бочарников.

— Чувствуется отличная поддержка трибун. У меня в Раубичах есть еще и персональная группа поддержки — приехала моя девушка, много друзей — в основном, конечно, из России. Буду стараться хорошо выступать в каждой гонке, но конкретных медальных планов не строю. Только по ходу дистанции можно понять, на что удастся рассчитывать.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На вопрос, согласен ли Сергей с иностранными биатлонистами, называющими трассу в Раубичах непростой, белорус ответил:

— Мне эта трасса, наоборот, кажется легкой. Может, потому что мы на ней регулярно тренируемся. Скажу так: бежать летний чемпионат Беларуси в Раубичах было намного сложнее. Сейчас же из маршрута убрали почти все затяжные подъемы, так что трассу даже упростили.

Бочарников также прокомментировал состояние здоровья партнеров по сборной, которых накануне домашних стартов подкосила простуда:

— Простуды в большой степени коснулись девушек, из мужской команды приболел только Владимир Чепелин. Он заболел сразу по возвращении из Антхольца. Наверное, сказалась разница в погоде: там мороз и солнце, а у нас дождливо. Так что ему еще нужно восстановиться. Думаю, к спринту он уже втянется в соревновательный ритм.

Партнер проекта:

Лепшая з беларусак па выніках індывідуальнай гонкі: Iрына Крыўко -  1.20, Дар'я Юркевіч -9.00, Елена Кручынкіна -  12.0, Дынара Алiмбекава - 15.0, Iрына Кручынкіна -  20.0. Зацікавілі нашы каэфіцыенты? www.marathonbet.by

Что: чемпионат Европы по биатлону

Когда: с 18 по 24 февраля

Где: «Раубичи»

Сколько: от 10 рублей

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Мнением о старте домашнего чемпионата Европы поделился белорусский биатлонист Сергей Бочарников.
 
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Единство
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