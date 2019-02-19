Первый победитель ЧЕ в Раубичах: Даже на окраине складывается впечатление, что Минск здорово развивается

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Победителем первой гонки чемпионата Европы в Раубичах стал 31-летний болгарский биатлонист Красимир Анев.

— Индивидуалка — моя любимая дисциплина. Именно в ней я традиционно показываю хорошие результаты. Наверное, сегодняшнее выступление — лучшее на соревнованиях такого уровня. Но гонка далась тяжело — думаю, уже чувствуется возраст, — с улыбкой предположил победитель.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Анев признался, что в последний момент решил приехать на чемпионат Европы.

— Изначально планировал провести длительный сбор перед чемпионатом мира. Но в итоге решили с тренерами все же отправиться в Раубичи. Рассчитываем на успех в смешанной эстафете.

Болгарин отметил, что ему всегда приятно приезжать в Беларусь и Россию.

— В Минске я впервые, но впечатления от города отличные. Мы живем на проспекте Победителей на окраине — в гостинице «Славянская». И даже на окраине складывается впечатление, что белорусская столица здорово развивается.

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