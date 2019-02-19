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Ученые выяснили, откуда взялись камни для Стоунхенджа

20.02.2019 19:20 — Разное | Tut.by  
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Источники камней, использованных в строительстве Стоунхенджа, окончательно установлены, объявили британские ученые. Согласно их выводу, материал для возведения одного из самых загадочных памятников в мировой истории был привезен из карьеров Уэльса в 230 км к западу от стройплощадки. Пик добычи голубых камней пришелся на вторую половину четвертого тысячелетия до нашей эры, пишет Газета.Ru.


Фото: garethwiscombe / wikipedia.org

Исследователи из Университетского колледжа Лондона (УКЛ) представили новые данные о строительстве Стоунхенджа — загадочного мегалитического сооружения в британском графстве Уилтшир. Так называемые голубые камни, из которых сооружена часть памятника, происходят с холмов Пресели в Западном Уэльсе, сообщается в статье, опубликованной в Antiquity. Там также сказано, что два карьера, Карн Гедог и Крейг Рос-и-фелин, расположенные примерно в 230 км к западу от Стоунхенджа, были определены как «точные геологические источники» означенных элементов сооружения. Первый из них являлся источником долерита, второй — риолита.

«Это был естественный источник пятнистого долерита, который получил свое название из-за того, что в магматической породе голубого цвета есть белые пятна. По крайней мере, пять голубых камней Стоунхенджа, а может быть и больше, были привезены из Карн Гедог», — отметил геолог Ричард Бевинс из Национального музея в Уэльсе.

Обнажения пятнистых долеритов в Карн Гедог, равно как и в других местах холмов Пресели, представляют собой естественные столбы до четырех метров в высоту.

На некоторых участках сохранились ниши, откуда вырубали каменные глыбы. Например, в одной из них могли поместиться четыре или пять четырехметровых монолитов. В отложениях, скопившихся на дне некоторых ниш, исследователи нашли древесный уголь. Древнейшие из образцов датировали периодом 7,6−7,4 тыс. лет. Другие даты оказались ближе ко времени строительства Стоунхенджа. Так, авторы обнаружили шесть образцов угля, сожженного 4,9−5 тыс. лет назад, примерно в то время, когда, как считается, началось возведение Стоунхенджа.

«Радует, что новые открытия приближают нас еще на шаг к разгадке величайшей тайны Стоунхенджа: почему камни оказались так далеко от места происхождения», — подчеркнул археолог УКЛ Майк Пирсон.

По его словам, любой другой памятник эпохи неолита в Европе был построен не далее чем в 16 км от каменоломни.

«Сейчас мы пытаемся найти ответ на вопрос — что же такого особенного было в холмах Пресели 5000 лет назад. И существовали ли здесь каменные круги до того, как камни переместили в Стоунхендж», — добавил ученый.

Исследователи имеют несколько версий того, каким способом и с какими целями монолиты были доставлены на столь внушительное расстояние.

«Возможно, это было частью скоординированной операции, охватившей всю южную часть острова и ставившей целью объединение двух культур неолитической Британии — западной и восточной», — сказал Пирсон Atlas Obscura.

Согласно гипотезе археолога Колина Ричардса из Шотландского университета высокогорий и островов, извлеченные из карьера необработанные монолиты опускали на каменные или земляные платформы, служившие погрузочными площадками. Здесь же обнаружили каменные орудия, изготовленные из песчаника, — клинья и молотки. Ими пользовались для отделения долеритовых столбов. Клинья были сделаны из относительно мягкого аргиллита, чтобы не допустить случайного повреждения долеритовой колонны. Затем глыбы опускали на деревянные сани и тащили к месту назначения по гребню холмов Пресели.

 
 
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Материал для возведения одного из самых загадочных памятников в мировой истории был привезен из карьеров Уэльса в 230 км к западу от стройплощадки.
 
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