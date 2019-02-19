Сколько стоит белорусская земля? В Беларуси создают геопортал

Это позволит повысить эффективность их использования в различных отраслях страны, а также облегчить жизнь простым людям. Все желающие в режиме онлайн смогут получать всю необходимую пространственную и картографическую информацию, характеристики интересующих их объектов и земельных участков, находящихся в любой точке Беларуси. Об этом сегодня говорилось на пресс-конференции с участием председателя Госкомимущества Андрея Гаева.





Модернизация Единого реестра





Кроме создания геопортала Госкомитет по имуществу намерен модернизировать Единый реестр госимущества. По словам председателя ведомства Александра Гаева, планируется создание единой площадки с информацией о неиспользуемом или неэффективно используемом госимуществе, торгах по его продаже. Кроме того, модернизация коснется и других информационных ресурсов. Это позволит любому желающему получать информацию о государственном имуществе в стране.













Карты и сервисы





Улучшения ожидаются и в работе публичной кадастровой карты, где содержатся данные о земельных участках. Например, в качестве картографической основы кроме google. maps будет использоваться ортофотомозаика — очень точная цифровая карта земной поверхности Беларуси, которую создало ГП «Белгеодезия».





Кстати, директор этого предприятия Сергей Забагонский, участвовавший в пресс-конференции, анонсировал создание интерактивной навигационной карты на базе Android. Скачать карту в Play Market может будет совершенно бесплатно уже в мае.





Web-версия государственной навигационной карты доступна в интернете с 1 февраля 2019 года, в ней есть адресная информация о более чем 120 городах и поселках городского типа.





Сколько стоит белорусская земля?





Регистр стоимости земель с начала 2019 года в значительной мере обновился. В нем теперь загружена новая информация по кадастровой оценке земель, которая проводилась по всей территории страны за 4 года по всем видам функционального использования земельных участков. Здесь есть информация о стоимости земли во всех населенных пунктах и за их пределами.













В последнее время во время аукционов по продаже земельных участков потенциальные покупатели стали интересоваться, включена ли компенсация затрат государства на создание инфраструктуры в населенном пункте в кадастровую стоимость. Как пояснили специалисты Госкомимущества, информации о наличии инженерной инфраструктуры в реестре стоимости земли нет. Однако если при оценке стоимости земли оценщик располагал данными об инфраструктуре, то в кадастровую стоимость понесенные государством затраты на инфраструктуру, скорее всего, были включены.





А еще

Генеральный директор Национального кадастрового агентства Госкомимущества Андрей Филипенко представил сегодня и новую площадку в интернете, где размещаются подготовленные специалистами агентства обзоры по анализу рынка недвижимости в различных регионах страны с 2006 по 2016 год.





«Уже сейчас на сайте размещено 227 „Кратких анализов формального рынка недвижимости“ для 163 территорий городских населенных пунктов. Ежемесячно материалы дополняются исследованиями на два новых города. Сайт имеет удобный картографический интерфейс. Работает поиск. Выбранные материалы можно скачать бесплатно в электронном виде», — рассказал Андрей Филипенко.





Свежие исследования по Минску и областным центрам предлагаются за деньги.





На сайте также доступен архив аналитических материалов за 2007−2016 годы с детальным анализом рынка недвижимости Минска и областных центров. С прошлого года материалы дополнены исследованиями по всем городам и городским поселкам страны.



