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«Дело десятерых»: осуждённая в Беларуси за сбыт спайсов одесситка выйдет на свободу в Украине досрочно

20.02.2019 18:41 — Разное | Партизан  
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В октябре 2016 года суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговор в отношении организованной преступной группы, которая занималась распространением спайсов через интернет-магазин «Exclusive_today_gg».

«Дело десятерых»: осуждённая в Беларуси за сбыт спайсов одесситка выйдет на свободу в Украине досрочно
 Всего по делу проходило десять человек  в возрасте  от 18 до 30 лет: шесть жителей Гомеля и Гомельского района, двое  Мозырского района, гражданка Украины и житель Москвы. Процесс проходил в закрытом режиме. Все фигуранты получили длительные сроки: от 10 до 15 лет, итоговый срок на всех составил 123 года.

В числе осужденных была 30-летняя жительница Одессы, на основании ч. 4 ст. 328 УК ее приговорили к лишению свободы сроком на 11 лет с конфискацией имущества и отбыванием наказания в условиях общего режима. Приговор вступил в законную силу 18 января 2017 года. Украинка отбывает наказание в гомельской ИК-4. У женщины в Украине осталось двое малолетних детей. С ними она на свободе встретится раньше, чем решило белорусское правосудие. 

Как стало известно «Белорусскому партизану», властям Украины и Беларуси удалось договориться о том, чтобы фигурантка «дела десятерых» отбывала наказание на родине. Это стало возможным на основании договора между государствами о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания по месту гражданства. Правда, для реализации этого соглашения требовалось привести приговор белорусского суда в соответствие с законодательством Украины. 



Эта процедура на деле оказалась весьма затяжной. 
Генеральная прокуратура Беларуси в августе 2017 года дала согласие на передачу осужденной. В октябре того же года Министерство юстиции Украины обратилось с ходатайством в Малиновский районный суд Одессы о приведении приговора в соответствие с национальным законодательством. И только в начале февраля 2019 года районный суд удовлетворил ходатайство Минюста и вынес соответствующее постановление. 

 В частности, действия осужденной в Беларуси по ч. 4 ст. 328 УК  (санкция от 10 до 20 лет) были квалифицированы судом как  ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение и перевозка с целью сбыта, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов совершенные организованной группой). Санкция -- от 9 до 12 лет. При этом украинский суд смягчил наказание одесситке до 9 лет 4 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. 

Начало срока отбывания наказания осужденной исчисляется с 13 октября 2016 года, со дня вынесения приговора гомельским судом. В тоже время украинский суд зачел в срок наказания женщине время нахождения под стражей с 20 августа 2015 года по 12 октября 2016-го из расчета один день предварительного заключения -- два дня лишения свободы. К месту заметить, в Беларуси день нахождения в СИЗО приравнен ко дню лишения свободы. В данном случае украинская Фемида списала со срока одесситки еще больше года. 

Конец срока наказания женщине в Беларуси должен был истечь 20 августа 2026 года. В Украине на свободу она выйдет почти на два года раньше.


 
Теги: Гомель
 
 
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В октябре 2016 года суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговор в отношении организованной преступной группы, которая занималась распространением спайсов...
 
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