«Дело десятерых»: осуждённая в Беларуси за сбыт спайсов одесситка выйдет на свободу в Украине досрочно

Всего по делу проходило десять человек в возрасте от 18 до 30 лет: шесть жителей Гомеля и Гомельского района, двое Мозырского района, гражданка Украины и житель Москвы. Процесс проходил в закрытом режиме. Все фигуранты получили длительные сроки: от 10 до 15 лет, итоговый срок на всех составил 123 года.





В числе осужденных была 30-летняя жительница Одессы, на основании ч. 4 ст. 328 УК ее приговорили к лишению свободы сроком на 11 лет с конфискацией имущества и отбыванием наказания в условиях общего режима. Приговор вступил в законную силу 18 января 2017 года. Украинка отбывает наказание в гомельской ИК-4. У женщины в Украине осталось двое малолетних детей. С ними она на свободе встретится раньше, чем решило белорусское правосудие.





Как стало известно «Белорусскому партизану», властям Украины и Беларуси удалось договориться о том, чтобы фигурантка «дела десятерых» отбывала наказание на родине. Это стало возможным на основании договора между государствами о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания по месту гражданства. Правда, для реализации этого соглашения требовалось привести приговор белорусского суда в соответствие с законодательством Украины.













Эта процедура на деле оказалась весьма затяжной.

Генеральная прокуратура Беларуси в августе 2017 года дала согласие на передачу осужденной. В октябре того же года Министерство юстиции Украины обратилось с ходатайством в Малиновский районный суд Одессы о приведении приговора в соответствие с национальным законодательством. И только в начале февраля 2019 года районный суд удовлетворил ходатайство Минюста и вынес соответствующее постановление.





В частности, действия осужденной в Беларуси по ч. 4 ст. 328 УК (санкция от 10 до 20 лет) были квалифицированы судом как ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение и перевозка с целью сбыта, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов совершенные организованной группой). Санкция -- от 9 до 12 лет. При этом украинский суд смягчил наказание одесситке до 9 лет 4 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.





Начало срока отбывания наказания осужденной исчисляется с 13 октября 2016 года, со дня вынесения приговора гомельским судом. В тоже время украинский суд зачел в срок наказания женщине время нахождения под стражей с 20 августа 2015 года по 12 октября 2016-го из расчета один день предварительного заключения -- два дня лишения свободы. К месту заметить, в Беларуси день нахождения в СИЗО приравнен ко дню лишения свободы. В данном случае украинская Фемида списала со срока одесситки еще больше года.





Конец срока наказания женщине в Беларуси должен был истечь 20 августа 2026 года. В Украине на свободу она выйдет почти на два года раньше.



