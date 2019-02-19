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Открывается выставочный проект «Если у вас нет собаки...»
21 февраля 2018 года в 19:00 в художественной галерее «Артель» (г. Минск, пр-т Независимости, 58/1-6) открывается выставочный проект «Если у вас нет собаки...», посвященный домашним питомцам.
Как и в повседневной жизни, образы братьев наших меньших необычайно притягательны в мире искусства. С давних времен они становились источником вдохновения для художников. Они стали объектом изображения не только в живописи, но и в графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, а начиная с XIX века еще и фотографии.
Для художников домашние животные были не только преданными и верными друзьями, но и музами и моделями. Например, у Фриды Кало жили обезьянки, попугаи, олененок и даже орел. У Сальвадора Дали — два оцелота. А Энди Уорхол был хозяином таксы по кличке Арчи, которая послужила ему натурой для создания поп-арт принта. Ещё одним любителем такс был Пабло Пикассо. Его четвероногий друг изображен на 54 работах художника. А Норман Роквел был владельцем бигля, которого можно увидеть на некоторых его иллюстрациях.
Работы современных художников интересны зрителю не меньше, чем пейзажи и портреты известных личностей. Галерея «Артель» пригласила коллекционеров и художников принять участие в выставочном проекте «Если у вас нет собаки…».
В экспозицию вошли работы как начинающих художников, так и зарекомендовавших себя профессионалов: живописцев, скульпторов и графиков. В зале Grey Hall галереи представлены скульптуры и литографии Марины Капиловой, скульптуры Валерии Гайшун и Евгения Колчева. Романтическая графика Сергея Баленка, балансирующая на грани абстракции. Яркие эскперименты Валерия Песина. Живописные работы Марии Исаенок, Василия Пешкуна, Олега Орлова, Анны Силивончик, Дениса Барсукова, Владислава Петручика и др.
Работы авторов пропитаны силой, мудростью, красотой, грацией, вызывают чувство умиления и напоминают нам о том, что мы в ответе за тех, кого приручили.
Выставка будет работать до 15.03.2019 года
Время работы галереи с 10:00 до 19:00, без выходных
Вход свободный
Адрес: г. Минск, пр-т Независимости, 58/1-6
тел. +375 17 276 09 99
моб. тел.: +375 29 351 65 25
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21 февраля 2018 года в 19:00 в художественной галерее «Артель» (г. Минск, пр-т Независимости, 58/1-6) открывается выставочный проект «Если у вас нет собаки...», посвященный...
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