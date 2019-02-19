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Альфа-Банк привлек деньги Всемирного банка ради инвестпроекта в Беларуси
Финансирование получит проект по покупке оборудования и недвижимости. Его цели – значительно нарастить производственные мощности, освоить новый вид продукции и расширить рынки сбыта.
Специалисты Альфа-Банка вместе с менеджментом компании структурировали сделку и просчитали бизнес-модель. Затем инвестпроект совместно с представителями Банка развития был представлен на рассмотрение Международного банка реконструкции и развития (МБРР) – кредитного учреждения Всемирного банка. Валютные ресурсы привлечены для финансирования бизнеса сроком на 10 лет.
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Альфа-Банк и Банк развития заключили первую в Беларуси сделку по финансированию проекта за счет ресурсов Всемирного банка.
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