Альфа-Банк привлек деньги Всемирного банка ради инвестпроекта в Беларуси

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Финансирование получит проект по покупке оборудования и недвижимости. Его цели – значительно нарастить производственные мощности, освоить новый вид продукции и расширить рынки сбыта.

Специалисты Альфа-Банка вместе с менеджментом компании структурировали сделку и просчитали бизнес-модель. Затем инвестпроект совместно с представителями Банка развития был представлен на рассмотрение Международного банка реконструкции и развития (МБРР) – кредитного учреждения Всемирного банка. Валютные ресурсы привлечены для финансирования бизнеса сроком на 10 лет.