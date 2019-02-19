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Белоруски сражаются за медали в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону в Раубичах. Онлайн

20.02.2019 19:29 — Разное | Tut.by  
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Второй гонкой чемпионата Европы по биатлону в Раубичах станет женская индивидуальная гонка на 15 километров.

Эта дисциплина является одним из главных медальных шансов для Беларуси, ведь она отлично подходит лидеру нашей сборной — Ирине Кривко.

Кривко стартует под номером 30. Также нашу команду представят Динара Алимбекова (№ 19), Елена Кручинкина (№ 51), Ирина Кручинкина (№ 74) и Дарья Юркевич (№ 82).


Источник: Белорусская федерация биатлона

Главные фаворитки получили следующие стартовые номера: Светлана Миронова (№ 2), Надин Хорхлер (№ 4), Хло Шевалье (№ 9), Байба Бендика (№ 14), Валентина Семеренко (№ 24), Селина Гаспарин (№ 25), Евгения Павлова (№ 26), Виктория Сливко (№ 32), Магдалена Гвиздон (№ 34), Ирина Старых (№ 40), Ивона Фиалкова (№ 43), Анастасия Меркушина (№ 44), Вита Семеренко (№ 46), Ханна Оберг (№ 49), Люция Харватова (№ 61), Муна Брурссон (№ 68), Екатерина Юрлова-Перхт (№ 73), Анна Вайдель (№ 78), Анна Магнуссон (№ 80), Элин Грюэ (№ 86).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

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Лепшая з беларусак па выніках індывідуальнай гонкі: Iрына Крыўко — 1.20, Дар’я Юркевіч — 9.00, Алена Кручынкіна — 12.0, Дынара Алiмбекава — 15.0, Iрына Кручынкіна — 20.0. Зацікавілі нашы каэфіцыенты? www.marathonbet.by

Что: чемпионат Европы по биатлону

Когда: с 18 по 24 февраля

Где: «Раубичи»

Сколько: от 10 рублей

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Ссылка на источник 78
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Второй гонкой чемпионата Европы по биатлону в Раубичах станет женская индивидуальная гонка на 15 километров.
 
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