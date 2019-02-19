|
«Это фактически квартира на воде»: в Беларуси начали выпускать яхты-катамараны
Сотрудники компании по производству бильярдных столов, увлечённые водным туризмом ещё со студенческой скамьи, недавно решили открыть ещё одно направление в деятельности предприятия – изготовление яхт-катамаранов. Судно предполагает комфортное проживание, путешествие по реке на протяжении нескольких дней, рассказали в программе
Эта яхта уже почувствовала вкус речной воды – около года эксплуатировалась на водоёмах Беларуси. Производители уверяют, что у таких, альтернативных сухопутному виду транспорта, средств передвижения хорошее будущее и широкая сфера применения.
Сейчас делаем корабль на выставку в Москву, которая состоится с 6 по 10 марта. Он у нас модульный: в цеху разбираем, подготавливаем, грузим в фуру и вывозим на водоём. А на водоёме уже подгоняем и собираем. Дерево имеет очень тёплую энергетику, и этой энергетикой хочется делиться. Я люблю свою работу, когда ты видишь реальный результат, когда люди говорят: «Спасибо. Достойное изделие, очень приятно».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники компании по производству бильярдных столов, увлечённые водным туризмом ещё со студенческой скамьи, недавно решили открыть ещё одно направление в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)