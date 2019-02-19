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«Это фактически квартира на воде»: в Беларуси начали выпускать яхты-катамараны

20.02.2019 19:09 — Разное | СТВ  
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Сотрудники компании по производству бильярдных столов, увлечённые водным туризмом ещё со студенческой скамьи, недавно решили открыть ещё одно направление в деятельности предприятия – изготовление яхт-катамаранов. Судно предполагает комфортное проживание, путешествие по реке на протяжении нескольких дней, рассказали в программе «Центральный регион».

«Это фактически квартира на воде»: в Беларуси начали выпускать яхты-катамараны

Эта яхта уже почувствовала вкус речной воды – около года эксплуатировалась на водоёмах Беларуси. Производители уверяют, что у таких, альтернативных сухопутному виду транспорта, средств передвижения хорошее будущее и широкая сфера применения.

Александр Соколов, директор предприятия по производству бильярдных столов и аксессуаров:
Это фактически квартира на воде, в которой можно спокойно жить. Это корабль 4,5 на 12 метров с каютой 3 на 6 метров. И по желанию заказчика можем там и спальные места, и кубрик, и сделать вариант речного трамвая, чтобы туристов возить. Для Браслава мы сделали последнюю модификацию – это речной трамвай.

Сейчас делаем корабль на выставку в Москву, которая состоится с 6 по 10 марта. Он у нас модульный: в цеху разбираем, подготавливаем, грузим в фуру и вывозим на водоём. А на водоёме уже подгоняем и собираем. Дерево имеет очень тёплую энергетику, и этой энергетикой хочется делиться. Я люблю свою работу, когда ты видишь реальный результат, когда люди говорят: «Спасибо. Достойное изделие, очень приятно».

«Но если вы сделаете лузу на 1 мм шире...» Бильярдные столы и кии выпускают на единственной в СНГ фабрике
 
 
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Сотрудники компании по производству бильярдных столов, увлечённые водным туризмом ещё со студенческой скамьи, недавно решили открыть ещё одно направление в...
 
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