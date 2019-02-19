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«Но если вы сделаете лузу на 1 мм шире...» Бильярдные столы и кии выпускают на единственной в СНГ фабрике

20.02.2019 19:09 — Разное | СТВ  
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Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили единственную в Беларуси и странах СНГ фабрику по производству бильярдных столов и аксессуаров.

«Но если вы сделаете лузу на 1 мм шире...» Бильярдные столы и кии выпускают на единственной в СНГ фабрике

Компания уже более 20 лет изготавливает уникальную продукцию из натурального дерева. Шары, кии, треугольники и даже элементы декора – всего около пятидесяти наименований. Процесс – длительный и кропотливый. На изготовление одного стола уходит до месяца. И трудятся над ним до сорока мастеров. Отсюда и стоимость – до 6 тысяч рублей за один стол.

«Но если вы сделаете лузу на 1 мм шире...» Бильярдные столы и кии выпускают на единственной в СНГ фабрике

Александр Соколов, директор предприятия по производству бильярдных столов и аксессуаров:
Бильярдный стол в корне отличается от всякой мебели, которая производится. Если в шкафу столяр ошибся на миллиметр-два, то ничего страшного не происходит. Но если на бильярдном столе вы сделаете лузу на миллиметр шире или уже, то это уже будет неправильный стол, не спортивный. И к нему будет уже совершенно другое отношение. У нас половина состава – это рабочие, вторая половина делится на специалистов – энергетик, механик и уже управленческий персонал.

«Но если вы сделаете лузу на 1 мм шире...» Бильярдные столы и кии выпускают на единственной в СНГ фабрике

Мы используем, в основном, наши отечественные породы древесины – это дуб, ясень, ольха, берёза, сосна. Наиболее, самое красивое дерево, на мой взгляд, которое есть в Беларуси, и по текстуре – видно на бортах – это ясень. Это красивая, достойная древесина. У нас своё сушильное хозяйство на предприятии. Это достаточно сухое дерево, и это один из ключевых моментов в деревообработке. Потому что если используешь не до конца высушенный материал, а мебельная сушка – это где-то 8%, то потом дерево трескается и его начинает выгибать. У нас 13 сушильных камер. Сушим небыстро, но качественно.

«Но если вы сделаете лузу на 1 мм шире...» Бильярдные столы и кии выпускают на единственной в СНГ фабрике

«Но если вы сделаете лузу на 1 мм шире...» Бильярдные столы и кии выпускают на единственной в СНГ фабрике
Для проведения чемпионатов Европы и мира почти сто процентов столов заказывают здесь. Ведь изготовить правильный по всем параметрам стол по силам далеко не каждой компании. Имеет значение всё: опыт мастеров, качество сырья и срок изготовления.

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Для серьёзных бильярдистов, в первую очередь, важны эксплуатационные характеристики: плотность, упругость, ударные свойства. Во время игры, когда нагрузка на кий достигает 300 кг, любой параметр может оказаться решающим.

«Но если вы сделаете лузу на 1 мм шире...» Бильярдные столы и кии выпускают на единственной в СНГ фабрике

Александр Соколов:
У нас девочки – чемпионки мира. Недавно девочка выиграла чемпионат Европы по пулу. Но есть, наверное, заслуга и наших производителей, наших мастеров. Потому что в Беларуси хорошее бильярдное оборудование.

«Но если вы сделаете лузу на 1 мм шире...» Бильярдные столы и кии выпускают на единственной в СНГ фабрике

Каждый мастер отвечает за определённый этап. Производство киёв начинается с отбора древесины. Для ударной части – шафта – в русском бильярде в основном используется граб, иногда ясень. Следующий этап – изготовление «лепестков», или запилов. Именно они образуют на кие характерные узоры. Для этого на специальном станке бруски распиливаются на планки в форме английской буквы V, которые затем тщательно шлифуются и склеиваются. Светлое дерево, тёмное – пока не наберется полный кий. Но и тут есть свои нюансы и секреты.

«Но если вы сделаете лузу на 1 мм шире...» Бильярдные столы и кии выпускают на единственной в СНГ фабрике

Александр Соколов:
Приходит необрезная доска. Мы её высушиваем в собственных камерах, потом она проходит заготовительный участок обработки, сборочный. И комплектующий. Раньше мы возили из Италии игровое поле – это натуральный сланец. Сейчас возим из Китая, из Бразилии. Сукно берём для спортивных столов – везём из Бельгии. Для столов попроще – покупаем сукно в Беларуси.

«Но если вы сделаете лузу на 1 мм шире...» Бильярдные столы и кии выпускают на единственной в СНГ фабрике

И у нас есть ещё одно предприятие в Гомеле, которое делает фурнитуру для бильярдных столов. Это различные крепежи, луза. Там у нас литьё, обрабатываем, работаем с кожей. Также там производство по выпуску бильярдных светильников. Каркас делается здесь, на фабрике, а всю электрику комплектует Гомель. То есть у нас целых два предприятия в нашей системе.

«Но если вы сделаете лузу на 1 мм шире...» Бильярдные столы и кии выпускают на единственной в СНГ фабрике

Раньше 80% продаж – это рынок России, 15% – Беларусь, 5% – рядом. В настоящее время в Россию продаём процентов 50, целую партию столов для бильярдного клуба у нас купили в Америку, два года назад в Андорру, даже в Африку были продажи, Ливан. Географию за последние годы, конечно, мы очень расширили.

«Но если вы сделаете лузу на 1 мм шире...» Бильярдные столы и кии выпускают на единственной в СНГ фабрике
 
Теги: Гомель
 
 
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Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили единственную в Беларуси и странах СНГ фабрику по производству бильярдных столов и аксессуаров.
 
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