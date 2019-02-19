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Россияне по-прежнему одобряют деятельность президента - опрос

20.02.2019 19:25 — Разное | Интерфакс  
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Почти две трети граждан РФ (64%) с одобрением относятся к деятельности президента РФ Владимира Путина, а противоположного мнения придерживается каждый третий россиянин (35%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Работой Дмитрия Медведева на посту председателя правительства, согласно результатам социологического исследования, довольны 32% респондентов, недовольны 67%; деятельность кабинета министров при этом одобряют 39% опрошенных, не одобряют 59% участников опроса.

По данным исследования, положительную оценку деятельности Госдумы готовы дать 36% респондентов, не одобряют работу нижней палаты парламента - 63% опрошенных.

Социологи "Левада-центра" отмечают, что количество россиян, считающих, что страна движется по правильному пути, и тех, кто придерживается противоположного мнения, практически одинаково. По данным опроса, мнение о неверном пути высказали 46% респондентов, а уверенность в том, что дела идут правильном направлении, выражают 45% опрошенных.

Опрос проведен 15-20 февраля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

 
 
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Почти две трети граждан РФ (64%) с одобрением относятся к деятельности президента РФ Владимира Путина, а противоположного мнения придерживается каждый третий...
 
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