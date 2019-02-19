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Россельхознадзор снял запрет на поставки сыра белорусского "Савушкина продукта"
Россельхознадзор с 21 февраля снимает запрет на поставки сыра с Каменецкого филиала белорусской компании "Савушкин продукт", сообщает служба.
Поставки возможны под гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.
Причем сыры должны быть выработаны не ранее 21 февраля и сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами, уточняется в сообщении.
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Россельхознадзор с 21 февраля снимает запрет на поставки сыра с Каменецкого филиала белорусской компании "Савушкин продукт", сообщает служба. Поставки возможны под...
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