Уровень радиации на Марсе может быть несовместимым с принятыми нормами для космонавтов

Данные аппарата TGO на орбите Марса показывают, что суммарная доза радиации, которую получат космонавты при полете к "Красной планете", превышает установленные нормативы, заявил научный руководитель программы российского нейтронного телескопа FREND Игорь Митрофанов.

Как сообщает госкорпорация "Роскосмос", такие данные И.Митрофанов привел на заседании Совета по космосу Российской академии наук.

"Согласно полученным данным, суммарная доза, накопленная экипажем марсианской экспедиции, может оказаться несовместимой с принятыми для космонавтов нормами радиационной безопасности", - говорится в докладе И.Митрофанова.

Такие данные были получены нейтронным телескопом FREND на борту орбитального аппарата ЕКА TGO по результатам измерений радиационного фона в окрестности космического аппарата на межпланетной орбите и на орбите вокруг Марса.

FREND разработан за три года (2012-2015) в Институте космических исследований (ИКИ) РАН по заказу "Роскосмоса", его дозиметрический блок "Люлин-МО" по заказу ИКИ РАН изготовлен в Институте космических исследований и технологий Болгарской академии наук.

Телескоп установлен на аппарате TGO, запущенном к Марсу в рамках миссии ExoMars-2016.