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Азербайджан может стать транспортным узлом для выхода ЕС в Центральную Азию и Китай - Эттингер

20.02.2019 18:43 — Разное | Интерфакс  
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Азербайджан способен играть роль транспортного хаба для Европейского Союза, считает представитель Еврокомиссии по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер.

"Помимо важной роли в энергетике Азербайджан играет очень важную геополитическую роль, и расположение страны позволяет ему не только функционировать как международный энергетический, но и как важный транспортный узел", - сказал Г.Эттингер в среду в Баку на пятой встрече министров в рамках консультативного совета проекта "Южный газовый коридор".

По его словам, Азербайджан вкладывает средства в развитие железнодорожного и морского транспорта. "Тем самым страна открывает для ЕС важную дорогу для выхода в страны Центральной Азии и Китай", - отметил Г.Эттингер.

Он высказал мнение, что подход к переговорам по новому соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС должен быть аналогичен подходу к проекту "Южный газовый коридор" - в духе сотрудничества и взаимного доверия. "Я уверен, что мы найдем необходимые компромиссы, от которых выиграют обе стороны", - сказал Г.Эттингер.

"Я рад слышать, что на вчерашних переговорах по энергетике (транспорту - ИФ), достигнут определенный прогресс. Это создаст возможность нам завершить переговоры и по другим сферам, в частности завершить до конца 2019 года переговоры по торговым отношениям", - отметил Г.Эттингер.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Азербайджан и ЕС 11 июля 2018 года подписали документ о Приоритетах партнерства.

Г.Эттингер ранее заявлял, что Брюссель и Баку рассчитывают подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве до конца 2019 года.

 
 
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Азербайджан способен играть роль транспортного хаба для Европейского Союза, считает представитель Еврокомиссии по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер...
 
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