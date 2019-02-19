В Минской области на 18% снизился уровень младенческой смертности

Уровень младенческой смертности в столичном регионе за 2018 год снизился на 18%, говорится в сообщении на сайте Миноблисполкома.

"Сейчас он составляет 3 целых 1 десятую промилле", - сообщили в ведомстве.

В числе причин смертности преобладали состояния, возникающие в перинатальном периоде и врожденные аномалии развития.

"Согласно статистике, в прошлом году умерли 83 ребенка, что на 24 меньше, чем в 2017-м. Снизилось и количество тех, кто погиб в результате несчастных случаев", - отметили в Миноблисполкоме.