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В Минской области на 18% снизился уровень младенческой смертности
Уровень младенческой смертности в столичном регионе за 2018 год снизился на 18%, говорится в
"Сейчас он составляет 3 целых 1 десятую промилле", - сообщили в ведомстве.
В числе причин смертности преобладали состояния, возникающие в перинатальном периоде и врожденные аномалии развития.
"Согласно статистике, в прошлом году умерли 83 ребенка, что на 24 меньше, чем в 2017-м. Снизилось и количество тех, кто погиб в результате несчастных случаев", - отметили в Миноблисполкоме.
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Уровень младенческой смертности в столичном регионе за 2018 год снизился на 18%, говорится в сообщении на сайте Миноблисполкома. "Сейчас он составляет 3 целых 1 десятую...
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