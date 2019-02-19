Росстат зафиксировал обвал жилищного строительства почти на 17%

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Как сообщил Росстат, в январе строители сдали заказчикам 4,2 млн квадратных метров жилой площади, что на 16,8% меньше показателя за тот же месяц прошлого года.По сравнению с декабрем спад ускорился почти вдвое - тогда он составлял 8,9%, а по сравнению с итоговой цифрой за прошлый год (минус 4,9%) - в 3,5 раза.Новые сложности рынку гарантирует реформа, которая стартует с 1 июля 2019 года. Застройщики потеряют право привлекать деньги дольщиков напрямую.Средства граждан будут храниться на эскроу-счетах, использовать которые будет возможно только после ввода дома в эксплуатацию. Возводить дома застройщики должны на средства банков в рамках проектного финансирования.В этих условиях порядка 30-35% застройщиков не смогут получать деньги в банках, что приведет к снижению ввода нового жилья в России, предупредил 14 февраля глава Сбербанка- сказал Греф.По словам главы Сбербанка, в ближайшие пару лет рынок строительства жильяотметил он.