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Росстат зафиксировал обвал жилищного строительства почти на 17%
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Как сообщил Росстат, в январе строители сдали заказчикам 4,2 млн квадратных метров жилой площади, что на 16,8% меньше показателя за тот же месяц прошлого года.
По сравнению с декабрем спад ускорился почти вдвое - тогда он составлял 8,9%, а по сравнению с итоговой цифрой за прошлый год (минус 4,9%) - в 3,5 раза.
Новые сложности рынку гарантирует реформа, которая стартует с 1 июля 2019 года. Застройщики потеряют право привлекать деньги дольщиков напрямую.
Средства граждан будут храниться на эскроу-счетах, использовать которые будет возможно только после ввода дома в эксплуатацию. Возводить дома застройщики должны на средства банков в рамках проектного финансирования.
В этих условиях порядка 30-35% застройщиков не смогут получать деньги в банках, что приведет к снижению ввода нового жилья в России, предупредил 14 февраля глава Сбербанка Герман Греф.
«Большое количество застройщиков сегодня, по нашим оценкам примерно 30-35%, просто не смогут получать кредиты, потому что они не соответствуют никаким критериям. Их, конечно, ни в коем случае нельзя допускать к деньгам граждан. Граждане раньше им доверяли и были обмануты, а банки им не будут доверять», - сказал Греф.
По словам главы Сбербанка, в ближайшие пару лет рынок строительства жилья «будет сильно болеть». «Какое-то количество застройщиков просто обанкротится, это приведет к тому, что количество вводимого жилья уменьшится на какой-то период времени пока произойдет перестройка системы», - отметил он.
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Объемы жилищного строительства в России четвертый год подряд падают.
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