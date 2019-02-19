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Росстат зафиксировал обвал жилищного строительства почти на 17%

20.02.2019 18:12 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Объемы жилищного строительства в России четвертый год подряд падают на фоне сжатия платежепособного спроса и падения реальных доходов населения, которые обвалились на 12% за время кризиса и отказываются расти, несмотря на декларируемое повышение зарплат бюджетников.

Как сообщил Росстат, в январе строители сдали заказчикам 4,2 млн квадратных метров жилой площади, что на 16,8% меньше показателя за тот же месяц прошлого года.

По сравнению с декабрем спад ускорился почти вдвое - тогда он составлял 8,9%, а по сравнению с итоговой цифрой за прошлый год (минус 4,9%) - в 3,5 раза.

Новые сложности рынку гарантирует реформа, которая стартует с 1 июля 2019 года. Застройщики потеряют право привлекать деньги дольщиков напрямую.

Средства граждан будут храниться на эскроу-счетах, использовать которые будет возможно только после ввода дома в эксплуатацию. Возводить дома застройщики должны на средства банков в рамках проектного финансирования.

В этих условиях порядка 30-35% застройщиков не смогут получать деньги в банках, что приведет к снижению ввода нового жилья в России, предупредил 14 февраля глава Сбербанка Герман Греф.

«Большое количество застройщиков сегодня, по нашим оценкам примерно 30-35%, просто не смогут получать кредиты, потому что они не соответствуют никаким критериям. Их, конечно, ни в коем случае нельзя допускать к деньгам граждан. Граждане раньше им доверяли и были обмануты, а банки им не будут доверять», - сказал Греф.

По словам главы Сбербанка, в ближайшие пару лет рынок строительства жилья «будет сильно болеть». «Какое-то количество застройщиков просто обанкротится, это приведет к тому, что количество вводимого жилья уменьшится на какой-то период времени пока произойдет перестройка системы», - отметил он.

 
 
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Объемы жилищного строительства в России четвертый год подряд падают.
 
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Ивьевский край
Полымя
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Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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