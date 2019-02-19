В Беларуси мужчин всего 46,6% жителей





Фото иллюстративное, people.onliner.by , конкурс "Мистер Беларусь"





Телеграфу сообщили в Национальном статистическом комитете. Об этомсообщили в Национальном статистическом комитете.





Как и ранее, три четверти мужского (78%) населения страны – горожане, каждый четвертый из них живет в Минске





Уровень занятости мужчин в трудоспособном возрасте высокий – 82%. Средний возраст занятых мужчин составляет 40,7 года. Каждый четвертый мужчина, занятый в экономике страны, – в возрасте 16 – 30 лет.





Преимущественно «мужскими» являются такие виды деятельности, как строительство, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, сельское, лесное и рыбное хозяйство, промышленность, «информация и связь».





В 2018 году в брак вступило 60,7 тыс. мужчин. Создавать семьи мужчины предпочитают в возрасте 20 – 29 лет. При этом впервые создали семьи 42,5 тыс. мужчин. Каждый третий мужчина, заключивший брак, находился в возрасте 25 – 29 лет, каждый четвертый– в возрасте 20 – 24 лет. Средний возраст вступления мужчин в первый брак в 2018 году составил 28,1 года, повторный – 41,3 года.



