Лыжник снял на видео попытку бегства от лавины









пишет korrespondent.net На ролике видно, как оглянувшийся лыжник увидел лавину прямо сзади себя. Какое-то время он убегал от стихии, после чего видеозапись неожиданно оборвалась,korrespondent.net





Тем временем в кантональной полиции Вале сообщили, что в ночь на 20 декабря в больнице в результате полученных травм скончался 34-летний сотрудник французского лыжного патруля, который 19 февраля попал под лавину на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Еще трое пострадавших находятся в больнице.





"Поисковая операция продолжалась всю ночь и была остановлена утром. Мы возобновим ее, если выяснится, что в этом есть необходимость. Пропавших без вести нет", - отметили в полиции.

Лавина на горнолыжном курорте Кран-Монтана Швейцарии сошла 19 февраля в 14:15. По данным властей, под снегом могли оказаться от 10 до 12 человек, но точное количество было неизвестно. Поздно вечером спасатели достали из-под снега четырех лыжников, один был в тяжелом состоянии.





Напомним, на прошлой неделе в Карпатах за сутки сошло пять лавин.



