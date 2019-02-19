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Лыжник снял на видео попытку бегства от лавины

20.02.2019 19:40 — Разное | Партизан  
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Один из туристов горнолыжного курорта Кран-Монтана в Швейцарии, где накануне сошла лавина, снял на видео свое бегство от лавины. Соответствующее видео появилось в микроблоге Twitter.



На ролике видно, как оглянувшийся лыжник увидел лавину прямо сзади себя. Какое-то время он убегал от стихии, после чего видеозапись неожиданно оборвалась, пишет korrespondent.net

Тем временем в кантональной полиции Вале сообщили, что в ночь на 20 декабря в больнице в результате полученных травм скончался 34-летний сотрудник французского лыжного патруля, который 19 февраля попал под лавину на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Еще трое пострадавших находятся в больнице.

"Поисковая операция продолжалась всю ночь и была остановлена утром. Мы возобновим ее, если выяснится, что в этом есть необходимость. Пропавших без вести нет", - отметили в полиции.
Лавина на горнолыжном курорте Кран-Монтана Швейцарии сошла 19 февраля в 14:15. По данным властей, под снегом могли оказаться от 10 до 12 человек, но точное количество было неизвестно. Поздно вечером спасатели достали из-под снега четырех лыжников, один был в тяжелом состоянии.

Напомним, на прошлой неделе в Карпатах за сутки сошло пять лавин.


 
 
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Один из туристов горнолыжного курорта Кран-Монтана в Швейцарии, где накануне сошла лавина, снял на видео свое бегство от лавины. Соответствующее видео появилось в...
 
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