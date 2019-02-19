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Дуэль на световых мечах признана официальным видом спорта во Франции

20.02.2019 19:37 — Разное | Партизан  
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Федерация фехтования Франции признала дуэль на световых мечах официальным видом спорта.


Как передает Oxu.Az, соревнования будут проводиться наравне с поединками на рапирах, шпагах и саблях. Традиционно эти виды оружия используются фехтовальщиками.

Световые мечи будут сделаны из поликарбоната. Сейчас уже разработаны правила проведения поединков с таким оружием. Спортсмены будут сражаться не более трех минут. За удары по голове и телу фехтовальщику будет начисляться пять баллов, по рукам или ногами - три балла, по кисти - один балл. Победит спортсмен, первый набравший 15 очков.

Отметим, что световой меч - оружие воинов-джедаев из киносаги «Звездные войны», созданной режиссером Джорджем Лукасом.


 
 
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Федерация фехтования Франции признала дуэль на световых мечах официальным видом спорта.
 
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