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Дуэль на световых мечах признана официальным видом спорта во Франции
Федерация фехтования Франции признала дуэль на световых мечах официальным видом спорта.
Как
Световые мечи будут сделаны из поликарбоната. Сейчас уже разработаны правила проведения поединков с таким оружием. Спортсмены будут сражаться не более трех минут. За удары по голове и телу фехтовальщику будет начисляться пять баллов, по рукам или ногами - три балла, по кисти - один балл. Победит спортсмен, первый набравший 15 очков.
Отметим, что световой меч - оружие воинов-джедаев из киносаги «Звездные войны», созданной режиссером Джорджем Лукасом.
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Федерация фехтования Франции признала дуэль на световых мечах официальным видом спорта.
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