Дуэль на световых мечах признана официальным видом спорта во Франции





передает Oxu.Az, соревнования будут проводиться наравне с поединками на рапирах, шпагах и саблях. Традиционно эти виды оружия используются фехтовальщиками. КакOxu.Az, соревнования будут проводиться наравне с поединками на рапирах, шпагах и саблях. Традиционно эти виды оружия используются фехтовальщиками.





Световые мечи будут сделаны из поликарбоната. Сейчас уже разработаны правила проведения поединков с таким оружием. Спортсмены будут сражаться не более трех минут. За удары по голове и телу фехтовальщику будет начисляться пять баллов, по рукам или ногами - три балла, по кисти - один балл. Победит спортсмен, первый набравший 15 очков.





Отметим, что световой меч - оружие воинов-джедаев из киносаги «Звездные войны», созданной режиссером Джорджем Лукасом.



