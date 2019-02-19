Уникальную фигуру шахматного короля XII-XIII вв. древнего Берестья выставили в музее

20 февраля 2019 года в Брестском областном краеведческом музее открылась вторая выставка проекта «12 артефактов», посвящённого 1000-летию города Бреста. Напомним, что в рамках проекта редкие музейные артефакты будут представлены публике в течение одной недели каждого месяца 2019 года.



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Февральская неделя знакомит с уникальной костяной фигурой шахматного короля конца XII-XIII вв. из раскопок городища древнего Берестья. Фигурка была найдена в 1973 году научным сотрудником Института истории Академии Наук БССР Т. Н. Коробушкиной в западном конце южной улицы Берестья в культурном слое начала 13 века.



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Небольшая скульптура достаточно точно изображает бородатого человека с сурово сдвинутыми бровями, строгим взглядом, выпуклыми глазами. Прямые волосы заправлены за уши. На голове – круглая плоская шапочка, украшенная орнаментом. Король сжимает в одной руке рукоять булавы, а в другой – щит. Очень реалистичная поясная фигура человека и государя.