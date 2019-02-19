ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уникальную фигуру шахматного короля XII-XIII вв. древнего Берестья выставили в музее

20.02.2019 21:02 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

20 февраля 2019 года в Брестском областном краеведческом музее открылась вторая выставка проекта «12 артефактов», посвящённого 1000-летию города Бреста. Напомним, что в рамках проекта редкие музейные артефакты будут представлены публике в течение одной недели каждого месяца 2019 года. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63691.php

Уникальную фигуру шахматного короля XII-XIII вв. древнего Берестья выставили в музее

Февральская неделя знакомит с уникальной костяной фигурой шахматного короля конца XII-XIII вв. из раскопок городища древнего Берестья. Фигурка была найдена в 1973 году научным сотрудником Института истории Академии Наук БССР Т. Н. Коробушкиной в западном конце южной улицы Берестья в культурном слое начала 13 века.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63691.php

Уникальную фигуру шахматного короля XII-XIII вв. древнего Берестья выставили в музее

Небольшая скульптура достаточно точно изображает бородатого человека с сурово сдвинутыми бровями, строгим взглядом, выпуклыми глазами. Прямые волосы заправлены за уши. На голове – круглая плоская шапочка, украшенная орнаментом. Король сжимает в одной руке рукоять булавы, а в другой – щит. Очень реалистичная поясная фигура человека и государя.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  20 февраля 2019 года в Брестском областном краеведческом музее открылась вторая выставка проекта «12 артефактов», посвящённого 1000-летию города Бреста. Напомним,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новости экономики за 20.02.2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика