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Уникальную фигуру шахматного короля XII-XIII вв. древнего Берестья выставили в музее
20.02.2019 21:02 — Разное | Виртуальный Брест
20 февраля 2019 года в Брестском областном краеведческом музее открылась вторая
Февральская неделя знакомит с уникальной костяной фигурой шахматного короля конца XII-XIII вв. из раскопок городища древнего Берестья. Фигурка была найдена в 1973 году научным сотрудником Института истории Академии Наук БССР Т. Н. Коробушкиной в западном конце южной улицы Берестья в культурном слое начала 13 века.
Небольшая скульптура достаточно точно изображает бородатого человека с сурово сдвинутыми бровями, строгим взглядом, выпуклыми глазами. Прямые волосы заправлены за уши. На голове – круглая плоская шапочка, украшенная орнаментом. Король сжимает в одной руке рукоять булавы, а в другой – щит. Очень реалистичная поясная фигура человека и государя.
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20 февраля 2019 года в Брестском областном краеведческом музее открылась вторая выставка проекта «12 артефактов», посвящённого 1000-летию города Бреста. Напомним,...
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