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Первую партию продукции брестский аккумуляторный завод планирует выпустить в марте

20.02.2019 21:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Первую партию продукции на аккумуляторном заводе, который возводится в свободной экономической зоне "Брест", планируется выпустить в марте текущего года. Об этом сообщил журналистам главный инженер ООО "АйПауэр" Сергей Дубновицкий, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63689.php

Первую партию продукции брестский аккумуляторный завод планирует выпустить в марте

На предприятии наладят производство аккумуляторных батарей для легковых и грузовых автомобилей, автобусов и автотракторной техники. "Завершаются строительно-монтажные работы. Специалисты занимаются подключением систем к электро-, водоснабжению. Планируем запуск систем вентиляции, газоочистных установок, их тестирование, монтаж котлов, после чего начинаем пуско-наладку оборудования. Первую партию продукции намерены получить в марте", - отметил Сергей Дубновицкий.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63689.php

Первую партию продукции брестский аккумуляторный завод планирует выпустить в марте

Завод включает цеха по производству электронных пластин и аккумуляторных батарей, отдел качества с лабораториями. На его территории также имеются очистные сооружения, котельная, трансформаторная подстанция, склады. Все оборудование выпущено в 2018 году и поставлялось из разных стран, в том числе из Китая, Испании, Республики Корея, США, Германии, Италии. Его монтаж проводился при участии поставщиков.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63689.php

Первую партию продукции брестский аккумуляторный завод планирует выпустить в марте

Первый пусковой комплекс предусматривает выпуск 1 млн условных аккумуляторных свинцовых батарей в год. На втором этапе (с учетом доустановки оборудования) производительность должна повыситься до 2 млн штук. "Планируемое число работников первого пускового комплекса - 138, на втором этапе - увеличение до 188 человек. Уже начали набирать сотрудников, работает более 40 человек, - рассказал главный инженер. - Совместно с поставщиками готовим инструкции по работе с оборудованием, соответственно люди будут обучаться на рабочих местах, с приглашением специалистов от заводов-производителей".

На пресс-конференции особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности. Во время производственно-экологического контроля специалисты будут проверять воду, воздух, почву, сточные воды. "Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников будут проверяться с периодичностью два раза в год, изучение почвы на содержание тяжелых металлов - раз в год. Заборы проб сточных вод аккредитованными лабораториями будут выполняться раз в квартал, на предприятии данное измерение будет проводиться раз в сутки", - подчеркнула ведущий инженер по охране окружающей среды ООО "АйПауэр" Марина Кравчук. Она добавила, что первый мониторинг на предприятии проведут уже во время пуско-наладочных работ.

 
Теги: Брест
 
 
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