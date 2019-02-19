Это был «вброс». Гинекологи не будут докладывать милиции о сексе школьников

Всю неделю страна обсуждала фееричное заявление Евгения Дубаневича, начальника отдела по противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома, о том, что в Беларуси гинекологи будут докладывать милиции о девочках-школьницах, которые лишись девственности до 16 лет.

Сегодня, 20 февраля, вице-премьер страны Игорь Петришенко заявил, что этого не будет, а заявление Дубаневича назвал «вбросом в информационное пространство, дутой, абсолютно беспочвенной сенсацией».

С такой формулировкой сообщает нам новость БелТА.

Напомним, со слов Дубаневича, цель идеи о «докладах» врачей заключалась в том, чтобы предостеречь подростков от преступлений сексуального характера. Дубаневич также утверждал, что врачебная тайна перестает работать там, где обнаруживается, что девочки младше 16 лет уже вступали в сексуальные связи.



Но с Дубаневичем не согласилась Людмила Легкая, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения. В комментарии БелТА она сказала, в каких случаях правоохранительные органы будут привлекаться к делам школьников. Если девочка моложе 16 лет беременна, если при осмотре установлено наличие травм и повреждений, которые свидетельствуют о противоправных действиях в отношении нее (это могут быть признаки изнасилования, вмешательства для искусственного прерывания беременности), а также в тех случаях, когда ребенок сам рассказывает о таких фактах.

Также Лёгкая добавила: «В любом случае подход индивидуальный и очень корректный, поскольку это стрессовая ситуация. Привлекается подготовленный психолог, к которому девочку направляет акушер-гинеколог. Если она соглашается на общение с психологом, он оценивает ее психическое состояние. И при наличии сведений, которые могут указывать на противоправные действия, информация индивидуально передается в территориальные органы внутренних дел».

Петришенко так же повторил мантру о традиционных семьях: «Мы здесь должны активно работать над тем, чтобы действительно беречь наших детей, пропагандировать традиционные семейные ценности». Остаётся гадать: Дубаневич позволил себе такое революционное заявление, потому что проявил собственную инициативу, или власти увидели реакцию общества и решили не проводить реформу.