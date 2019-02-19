ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новости экономики за 20.02.2019

20.02.2019 20:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Когда в стране по прогнозам Министерства экономики начнет работать механизм ипотеки? Какие новые требования налоговые службы предъявляют к работе виртуального игорного бизнеса? Сколько устриц съели белорусы за 2018 год? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

РОСТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ЗАМЕДЛИЛСЯ

Темпы роста мировой экономики снизились до минимальных уровней со времени финансового кризиса 2008-2009 годов.

Новости экономики за 20.02.2019

По данным швейцарского финансового холдинга UBS, к концу 2018 года рост мировой экономики замедлился до 2,1 % – это самый маленький показатель за последние 10 лет. Несмотря на некоторые улучшения, в текущем квартале признаков существенных изменений пока не наблюдается.

Новости экономики за 20.02.2019

И, хотя сейчас UBS прогнозирует, что в первом квартале 2019 года рост глобального ВВП увеличится до 3,2 %, в банке признают, что текущих улучшений недостаточно для полноценного ускорения мировой экономики.

Министерство экономики разработало проект указа о внедрении в Беларуси ипотеки

Новости экономики за 20.02.2019

БЕЛОРУСЫ ОЦЕНИЛИ ВКУС СВЕЖИХ ДЕЛИКАТЕСНЫХ МОРЕПРОДУКТОВ

Белорусы оценили вкус свежих деликатесных морепродуктов, рост импорта тому явное подтверждение. Это особенно заметно по устрицам. Беларусь импортировала устриц почти на 3,5 тонны больше, чем годом ранее, и в восемь раз больше, чем в 2012 году.

Новости экономики за 20.02.2019

При этом страна на 8 % увеличила импорт гребешков, больше стали закупать свежих мидий и каракатиц, повышенным спросом пользуются свежие осьминоги.

Новости экономики за 20.02.2019
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Когда в стране по прогнозам Министерства экономики начнет работать механизм ипотеки? Какие новые требования налоговые службы предъявляют к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Министерство экономики разработало проект указа о внедрении в Беларуси ипотеки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика