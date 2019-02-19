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Министерство экономики разработало проект указа о внедрении в Беларуси ипотеки

20.02.2019 20:50 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Около 2500 квартир построили в стране за январь 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эксплуатацию ввели без малого 300 тысяч квадратных метров общей площади жилья. 40 % пришлось на долю состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Министерство экономики разработало проект указа о внедрении в Беларуси ипотеки

Министерство экономики разработало проект указа о внедрении в Беларуси ипотеки. Преимуществом ипотеки считается возможность быстро приобрести жилье и заселиться в него. Процентная ставка по ипотечному кредику ниже в сравнении с другими кредитами на строительство и покупку жилья. Срок выплат по ипотеке более долгий – до 25 лет, поэтому размер ежемесячных платежей становится меньше, снижается нагрузка на семейный бюджет. 

Министерство экономики разработало проект указа о внедрении в Беларуси ипотеки

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси: 
Ключевым моментом обеспечения станут 2019 и 2020-й годы. Может быть, с 2021 года будем запускать ипотеку на полноценной основе. 

Больше новостей экономики за 20 февраля здесь.
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Около 2500 квартир построили в стране за январь 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эксплуатацию ввели без малого 300 тысяч...
 
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