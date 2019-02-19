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Шанс заявить о себе. Танцоров со всей Беларуси пригласили на кастинг для участия в церемонии открытия II Европейских игр
Новости Беларуси. Танцоров со всей страны пригласили на кастинг для участия в церемонии открытия II Европейских игр. 20 февраля в Минске прошел очередной отбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Желающих принять участие собралось больше полутысячи. Подробности в репортаже корреспондента Виктории Ходосок.
Виктория Ходосок, СТВ:
Максимум уверенности и минимум волнения. И все ради того, чтобы за несколько минут впечатлить, очаровать и убедить строптивое жюри.
Кто нужен? Требования к танцорам просты: старше 18, с опытом и способностями.
Сергей Хомич, начальник управления церемоний и культурной программы Дирекции II Европейских игр:
Среди рвущихся на шоу церемонии и Наталья Стенник. Пять лет опыта. Танцует хип-хоп, ямайский дэнсхолл, в ритме и джаз-фанка. С таким набором пробы не страшны, да и конкуренты – тоже.
Наталья Стенник:
На просмотр пришла и Ульяна Юренко. Хоть и повар по образованию, с танцами справляется не хуже, чем с французским рататуем.
Ульяна Юренко:
В общем, у кого-то получится, а у кого-то и нет. Кастинг проходит в три этапа. Сегодня отбирают свободных танцоров, любителей и профессионалов. Позади – оценки белорусским коллективам.
А вот 21 февраля устроят просмотр самодеятельным. Лучшие из лучших свои таланты покажут через 121 день. А пока, все эти недели, их ждут упорные тренировки.
Роман Ковалев, хореограф:
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Шанс заявить о себе. Танцоров со всей Беларуси пригласили на кастинг для участия в церемонии открытия II Европейских игр
Новости Беларуси. Танцоров со всей страны пригласили на кастинг для участия в церемонии открытия II Европейских игр. 20 февраля в Минске прошел очередной отбор,...
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