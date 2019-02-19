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Победитель ЧЕ по биатлону Красимир Анев: «Очень много тренировок сделал на ветер и на холод»
Новости Беларуси. Европейский цвет биатлона в центре Европы. «Раубичи» принимают турнир лучших стреляющих лыжников континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стартовых протоколах – триумфаторы чемпионатов мира, победители этапов кубка планеты и даже олимпийские чемпионы. Биатлонный праздник продлится до 24 февраля. Ну а 20 февраля нашел обладателей первый комплект медалей.
Светлана Смарцева, СТВ:
Красимир Анев, победитель чемпионата Европы по биатлону:
Ждал-ждал на рубеже, медленно стрелял.
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Новости Беларуси. Европейский цвет биатлона в центре Европы. «Раубичи» принимают турнир лучших стреляющих лыжников континента, сообщили в программе Новости «24...
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