ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Победитель ЧЕ по биатлону Красимир Анев: «Очень много тренировок сделал на ветер и на холод»

20.02.2019 20:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Европейский цвет биатлона в центре Европы. «Раубичи» принимают турнир лучших стреляющих лыжников континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победитель ЧЕ по биатлону Красимир Анев: «Очень много тренировок сделал на ветер и на холод»

В стартовых протоколах – триумфаторы чемпионатов мира, победители этапов кубка планеты и даже олимпийские чемпионы. Биатлонный праздник продлится до 24 февраля. Ну а 20 февраля нашел обладателей первый комплект медалей.

Победитель ЧЕ по биатлону Красимир Анев: «Очень много тренировок сделал на ветер и на холод»

Светлана Смарцева, СТВ:
Здесь, в «Раубичах», сейчас вовсю бурлит жизнь. Не смотря на довольно позднее время и испортившуюся погоду самое интересное здесь только начинается. По именам раубичский чемпионат Европы называют одним из самых представительных за последнее время. Конкуренция очень серьезная.

ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Индивидуальную гонку выиграл Красимир Анев. Текстовый онлайн

Победитель ЧЕ по биатлону Красимир Анев: «Очень много тренировок сделал на ветер и на холод»

Красимир Анев, победитель чемпионата Европы по биатлону:
Готовясь у нас в Болгарии – там зимой погодные условия очень-очень жесткие. Холод, ветер постоянно. Думаю, что это мне помогло, потому что тренировал на ветер, очень много тренировок сделал на ветер и на холод. Поэтому так удалась стрельба.

Ждал-ждал на рубеже, медленно стрелял.

Победитель ЧЕ по биатлону Красимир Анев: «Очень много тренировок сделал на ветер и на холод»

Все подробности в видеоматериале.
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Европейский цвет биатлона в центре Европы. «Раубичи» принимают турнир лучших стреляющих лыжников континента, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Івацэвіцкім раёне "хуткую" выцягвалі з бруду на дарозе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика