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Какие преимущества Беларусь может извлечь из глобального потепления? Рассказывает профессор БГУ

20.02.2019 19:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Глобальное потепление – в топе мировых новостей. 2018-й вошел в историю как один из самых жарких за весь период метеонаблюдений. 2019 год тоже начался не самыми лютыми морозами.

Что происходит? Прибрежные и островные государства говорят о возможных потерях территории – уровень мирового океана будет лишь расти. А вот что же ожидать белорусам? Мнение из первых уст в нашей фирменной рубрике по средам. В студии Новостей «24 часа» профессор БГУ Мария Герменчук.

Игорь Позняк, СТВ:
Мария Григорьевна, добрый вечер. Глобальное потепление даже кинорежиссеры используют как готовый апокалиптический сценарий. Все ли так плохо на самом деле? И какие преимущества Беларусь может все-таки извлечь из этого? Если может.

Какие преимущества Беларусь может извлечь из глобального потепления? Рассказывает профессор БГУ

Мария Герменчук, профессор БГУ:
Может. Самое интересное, что реально может. Действительно, всем очень интересно посмотреть: где-то пожары, где-то наводнения, а в Беларуси, обратите внимание, по сравнению с соседями более или менее ситуация стабильная.

Есть, конечно, минусы, но есть и несомненные плюсы.

Игорь Позняк:
Например?

Какие преимущества Беларусь может извлечь из глобального потепления? Рассказывает профессор БГУ

Мария Герменчук:
Например, увеличение вегетационного периода – это плюс для сельского хозяйства. Улучшение и увеличение рекреационных ресурсов – это и наша Нарочь, и наше Поозерье – плюсы для туристической отрасли.

Игорь Позняк:
Как кстати мы с безвизом-то всю историю начали.

Мария Герменчук:
Действительно, подгадали. Есть плюсы даже с точки зрения того, что у нас увеличивается количество солнечных дней. Это плюсы даже в энергетике.

Минусы – разумеется, низкие температуры, сильные ветры.

Профессор БГУ: вчера в Бресте было 12,5 градусов – для этого дня это редкость

Какие преимущества Беларусь может извлечь из глобального потепления? Рассказывает профессор БГУ

Игорь Позняк:
Стоит в этом году ожидать раннюю весну?

Мария Герменчук:
Для Гомельской области весна всегда ранняя приходит по сравнению с Витебской областью, например. В Витебской области она придет, естественно, позже. Но весна – самое главное, чтобы она не была очень быстрой, такой, чтобы сразу навалилась, и стало тепло. Потому что много снега, и гидрологическая обстановка может резко ухудшиться.

Игорь Позняк:
Но лучшие метеорологи, перелетные птицы, уже прилетели.

Мария Герменчук:
Да, но им же там жарко стало, где они зимовали.

Какие преимущества Беларусь может извлечь из глобального потепления? Рассказывает профессор БГУ

Игорь Позняк:
Все те же последствия глобального потепления?

Мария Герменчук:
Да, разумеется.

Игорь Позняк:
Как-то так сложилось исторически – метеорологи синоптиков часто ругают по поводу, без повода. А как мы в мировом контексте выглядим?

Мария Герменчук:
С точки зрения европейских подходов… Конечно, на общемировом фоне мы выглядим просто великолепно – если сравнивать с какими-то странами Азии или, не дай бог, Африки.

Игорь Позняк:
Ну, давайте все-таки на хорошие примеры ориентироваться.

Какие преимущества Беларусь может извлечь из глобального потепления? Рассказывает профессор БГУ

Мария Герменчук:
Для стран со сравнимой территорией, со сравнимыми погодными условиями мы выглядим достаточно хорошо и достаточно успешно.

Игорь Позняк:
Например, Чехия. Тоже 10 миллионов и немножко меньше территория.

Мария Герменчук:
Да, немножко меньше территория, и проблемы приблизительно те же самые. Другое дело, что успешность прогнозирования всегда зависит от возможностей, которые имеет страна, используя то, что наработано по всей Европе, в странах ЕС. Мы используем очень много ресурсов, которые нам предоставляет Российская Федерация. У них тоже очень хорошие модели, подходы.

Какие преимущества Беларусь может извлечь из глобального потепления? Рассказывает профессор БГУ

Поэтому успешность всегда зависит от того, кто потребитель информации. Кто как оценивает. С точки зрения метеорологического сообщества очень успешная и хорошая система у нас. А вот с точки зрения потребителей… наши потребители очень требовательны.

Игорь Позняк:
Дама, которая забыла зонт, будет вас ругать.

Мария Герменчук:
Ну, что делать. Это нормально.

Игорь Позняк:
Профессия неблагодарная?

Мария Герменчук:
Ну… да, действительно.
 
Теги: Новости, Брест
 
 
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